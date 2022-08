Zweite Bundesliga am Samstag : Tore satt für Karlsruhe und Paderborn

Kwadwo Duah breitete seine Arme aus und stürmte zur Bank des 1. FC Nürnberg. Mit einem sehenswerten 16-Meter-Hammer brachte der 25 Jahre alte Neuzugang seine Mitspieler und Trainer am Samstag in der 93. Minute zum Toben und bescherte dem Zweitligaverein ein glückliches 2:1 beim SV Sandhausen. „Es freut mich, dass ich dem Team helfen und den Fans einen Sieg schenken konnte“, sagte der Stürmer, der im Juli vom FC. St. Gallen gekommen war.

Selbst den sonst so in sich gekehrten „Club“-Trainer Robert Klauß hielt es nach dem erlösenden Last-Minute-Treffer nicht mehr ruhig auf seinem Sitz. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, wie wir nach dem Tor alle miteinander gejubelt haben“, berichtete der Fußball-Lehrer.

Der Negativtrend der Franken ist eine Woche nach dem miserablen 0:3 gegen Heidenheim vorerst gestoppt. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelingt den ambitionierten Nürnbergern vor 5701 Zuschauern der zweite Saisonsieg. „Am Ende wollten wir es einen Tick mehr und haben glücklich gewonnen“, sagte Klauß.

Für die abermals schlechten ersten 45 Minuten, in denen Nürnberg durch einen Treffer von Bashkim Ajdini (33.) in Rückstand geriet, fand der 37-Jährige aber auch kritische Worte. „Das war einfach zu wenig. Zu wenig Mut, zu wenig Energie“, monierte Klauß.

Die Nürnberger kämpften sich nach dem Seitenwechsel aber zurück ins Spiel und Christoph Daferner (49.) glich nach einem Eckstoß per Kopf aus. „Wir haben es uns dann echt verdient“, befand der Torschütze.

Mit einer La-Ola-Welle feierten die Nürnberger Kicker vor dem vollgepackten Gästeblock ihren Erfolg. Klauß dachte da wohl schon an das nächste Heimspiel gegen den Hamburger SV: „Die Lehre aus dem Spiel muss sein, dass wir unser Gesicht aus der zweiten Halbzeit immer bringen“, forderte der FCN-Coach.

Viele Tore für Karlsruhe

Mit einem Torspektakel hat der Karlsruher SC seinen Aufwärtstrend beim SSV Jahn Regensburg eindrucksvoll fortgesetzt und den Oberpfälzern die zweite Niederlage in Serie zugefügt. Die effizient aufspielenden Badenser gewannen am Samstag beim Jahn mit 6:0 (3:0) und spielten sich so ins Tabellenmittelfeld der Liga. Marcel Franke (7.), Paul Nebel (14.) und Jerôme Gondorf (43.) sorgten vor 9612 Zuschauern für die Vorentscheidung. Fabian Schleusener (48./66.) und Tim Breithaupt (78.) legten nach.

Beflügelt vom ersten Saisonsieg startete der KSC fast im Minutentakt Angriffe auf das Regensburger Tor. Der Kopfballtreffer von Franke nach einer Ecke bestärkte die Gäste in ihrem entschlossenen Spiel nach vorn. Jahn-Keeper Dejan Stojanovic hatte mehr zu tun als in den ersten vier Saisonspielen zusammen. Gegen die schnörkellosen Spielzüge der Gäste fand Regensburg keinerlei Mittel.

Die drei Wechsel, die Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic zur Pause vornahm, brachten auch nicht den gewünschten Effekt. Im Gegenteil: Der eingewechselte Scott Kennedy gab einen Ball leichtfertig her, Schleusener nahm die Einladung dankend an. Dem KSC gelang fast alles. Breithaupt setzte mit einem sehenswerten Volleyschuss aus rund 15 Metern den Schlusspunkt in einer komplett einseitigen Partie.

Paderborn dominant

Sieben auf einen Streich: Mit dem dritten Sieg in Serie ist der SC Paderborn wieder an die Tabellenspitze gelangt und hat Holstein Kiel mit einem Offensivspektakel die erste Niederlage in der neuen Spielzeit zugefügt. Die Ostwestfalen gewannen saisonübergreifend auch ihr fünftes Heimspiel in Serie und setzen sich in einer sehenswerten Partie mit vielen Offensivszenen gegen die Norddeutschen mit 7:2 (5:2) durch.

Mit einem von Florent Muslija verwandelten Foulelfmeter (7. Minute) starteten die Gastgeber, die ihre ersten beiden Heimspiele mit 5:0 und 4:2 gewonnen hatte, in die von Beginn an forsche Partie. Julian Korb (10.) gelang zwar postwendend der Ausgleich, doch Julian Justvan (13.), Raphael Obermair (25.) und Felix Platte (29./37.) sorgten mit ihren Treffern binnen einer knappen halben Stunde für den komfortablen Vorsprung. Schon beim 5:0 gegen den Karlsruher SC am 1. Spieltag erzielten die Paderborner fünf Treffer binnen nicht einmal 20 Minuten.

Den Torreigen setzten Marvin Pieringer (52.) und Dennis Srbeny (80.) vor 9641 Zuschauern nach der Pause fort. Steven Skrzybski (45.+1) hatte zuvor noch den zweiten Treffer für die Gäste erzielt, Alexander Mühling vergab noch einen Foulelfmeter für die Kieler.