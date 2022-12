Richter über FIFA-Beschluss : Infantino im Dunkelgraubereich

Jan F. Orth ist Vorsitzender Richter am Kölner Landgericht. So bewertet er die Entscheidung des FIFA-Rats zur Amtszeit von Gianni Infantino.

Der gefasste Beschluss des FIFA-Rates ist nur ein schlichter Beschluss des FIFA-Strategie- und Aufsichtsorgans (Art. 24 Nr. 2 FIFA-Statuten), der die Auslegung von Art. 33 Nr. 2 FIFA-Statuten durch ein FIFA-Committee mit sportpolitischer Signalwirkung bestätigen soll. Der FIFA-Präsident ist zugleich Mitglied des FIFA-Rates, wird aber vom FIFA-Kongress gewählt (Art. 33 Nr. 1 FIFA-Statuten). Daher ist das rechtliche Votum des Rates ohne jegliche Bindungswirkung.

Die FIFA spricht selbst von einer „clarification“, also nur einer Klarstellung im Hinblick auf eine vorgenommene Auslegung. Rechtlich ist die vom FIFA-Governance, Audit & Compliance Committee gefundene Auslegung vertretbar: Art. 33 Nr. 2 FIFA-Statuten knüpft den dortigen Amtszeitbegriff nach dem Wortlaut eher an ordentliche Kongresse zu einem bestimmten Zeitpunkt (im Jahr nach der WM) und nicht an eine außerordentliche Nachfolgesituation (wie seinerzeit nach dem Rücktritt Blatters und die erste Wahl Infantinos im Februar 2016 auf einem außerordentlichen Kongress) an. Deswegen kann man auf die Idee, die erste Amtszeit Infantinos gleichsam nicht „als ordentliche“ zählen zu lassen, schon kommen.