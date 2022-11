Gianni Infantino im Fokus : Keine Widerrede gegen den FIFA-Chef

So wie sich der FIFA-Präsident in Qatar um Kopf und Kragen predigt, kann das nur der Chef einer Organisation, der keinen wirklichen Widerstand fürchten muss. Auch nicht vom Deutschen Fußball-Bund.

Denkwürdiger Auftritt: FIFA-Präsident Gianni Infantino am Samstag in Qatar. Bild: dpa

Dafür, dass Gianni Infantino, Präsident des Fußballweltverbands FIFA, die Vertreter der nationalen Verbände gerade gebeten hat, sich in den Wochen der WM nicht in ideologischen und politischen Debatten zu verrennen, hat er sich am Samstag ganz schön in einer politischen und ideologischen Debatte verrannt. Man sollte sich fast darüber freuen. So durfte man dokumentieren, wie die ewige Selbstschutzlüge des Sports – Wir sind unpolitisch, ätsch, bätsch! – seinen nächsten Protagonisten in einen performativen Widerspruch drängte.

Doch man sollte sich eben nur fast freuen, weil der Mann, der sich in der Pressekonferenz in Doha um Kopf und Kragen predigte, nicht in einer gewöhnlichen Glaubensgemeinschaft das Sagen hat, sondern in der FIFA, die dummerweise das wichtigste Spiel der Welt organisiert. Und weil man wieder mal fürchten muss, dass es nicht nur sein Kompass war, der ihn in diesen Widerspruch führte, sondern der der WM-Gast- und Geldgeber aus Qatar.