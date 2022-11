Diskussion im Eintracht-Museum : Eine WM am falschen Ort?

Ist die WM in Qatar am falschen Ort? Das ist die Frage bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt. Bild: dpa

Es ist 28 Jahre her, dass ein Spieler von Eintracht Frankfurt in den DFB-Kader für eine Fußball-Weltmeisterschaft berufen wurde: Andreas Köpke und Maurizio Gaudino reisten 1994 mit der Mannschaft von Berti Vogts zur WM in die USA. Bei der WM 2022 in Qatar treten Mario Götze und Kevin Trapp in ihre Fußstapfen. Mit den beiden Deutschen werden insgesamt sechs SGE-Spieler beruflich vor Ort sein, wenn am 20. November die hierzulande wohl umstrittenste Fußball-WM der Geschichte beginnt.

Das sind – in Einklang mit dem aktuellen Tabellenplatz der Truppe von Oliver Glasner – die viertmeisten der Liga. Entsprechend neugierig könnten die Verantwortlichen auf das Großereignis am Persischen Golf blicken. Doch von Vorfreude keine Spur: „Mögen sie sich nicht wehtun“, kommentierte Vorstandsmitglied Philipp Reschke die Nominierung der WM-Fahrer lapidar.

„Ich werde keine Minute schauen“

Ob er die WM am Bildschirm verfolgen werde, ließ Reschke im Rahmen eines Podiumsgesprächs unter dem Motto „Eine WM am falschen Ort?“ am Donnerstagabend offen. Organisiert hatte die Veranstaltung das Eintracht Frankfurt Museum in Kooperation mit der Fanabteilung. Den rund 50 anwesenden Gästen kündigte Moderator und ehemaliger Eintracht-Spieler Klaus „Beve“ Beverungen einen „wenig lustigen Abend“ an, bevor er neben Reschke Migrationsforscher Sebastian Sons und Fanvertreter Dario Minden auf dem Podium begrüßte.

Mehr Einblicke in den eigenen Fernsehkonsum als Reschke gewährte Minden: „Ich werde keine Minute der WM anschauen.“ Mitte September hatte der Fanabteilungs-Vorstand bundesweit für Aufsehen gesorgt, als er dem qatarischen Botschafter während eines DFB-Menschenrechtskongresses dringend empfahl, sich daran zu gewöhnen, dass er als Mann Sex mit anderen Männern habe. Andernfalls möge der Herr Botschafter bitte schön die Finger vom Fußball lassen.

Am Donnerstagabend schob Minden hinterher: „Die Kritik an dieser WM geht natürlich auch sehr klar in Richtung FIFA und DFB.“ Letzterer hätte als größter nationaler Sportverband der Welt bei der Vergabe 2010 mehr Druck machen können – und müssen. „Hätte der DFB damals gesagt: ‚Qatar hatte den schlechtesten technischen Bericht, wir kennen die Berichte zum Arbeitsmarkt dort. Wenn bis zum Stichtag X nicht Arbeitsreformen durchgeführt werden, kommen wir nicht’, das hätte etwas bewirken können.“

Öffentliche Empörung nutzen

Ein wesentlich intakteres Menschenrechtsgefühl als den Funktionären bescheinigte Minden den Fankurven. Von ihnen gehe das progressive Moment aus, das Verbände vermissen ließen: „Unsere Rolle als Fans ist, diese Imagerechnung zu brechen, die autokratische Regime aufstellen, wenn sie aus politischem Kalkül Milliarden in den Fußball stecken, um eine schöne Fassade zu bauen. Wenn der Imagewandel durch Sportswashing gelingt, dann gute Nacht.“

Mehr zum Thema 1/

Stattdessen müsse dafür Sorge getragen werden, „dass diese Player merken, in Deutschland funktioniert ihre Strategie nicht.“ Für die Zukunft könne die derzeitige öffentliche Empörung genutzt werden, „um Kriterien bei der WM-Vergabe zu schaffen, die man nicht mehr so einfach umdribbeln kann“. Dazu zähle beispielsweise, „dass gleichgeschlechtliche Liebe nicht im Strafgesetzbuch des Bewerberlandes stehen darf“.

Auch Mindens Verein, die Frankfurter Eintracht, versucht Geschäfte in autokratischen Staaten zu machen: Infolge der Internationalisierungsstrategie bezog 2018 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Vereins ihre Büroräume in Peking. „Breitensportansatz“ nennt Reschke den Frankfurter Weg, auf dem chinesischen Markt durch Trainerausbildung oder Studierendenaustauschprogramme Fuß zu fassen. Sorgen, sich aus marktlogischen Gründen keine Kritik – etwa an der Unterdrückung der uigurischen Minderheit oder der Taiwan-Politik des Landes – erlauben zu können, teilt Reschke nicht: „Das Engagement treibt uns nicht in Abhängigkeit, wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen.“