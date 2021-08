Ausstieg aus Motorsportserie : Mercedes zieht den Stecker in der Formel E

Am Sonntag wurde in der Box von Mercedes kräftig gefeiert. Nyck de Vries war erster Formel-E-Weltmeister geworden. Gemeinsam mit dem Belgier Stoffel Vandoorne gewann der 26 Jahre alte Niederländer für den Mercedes-EQ-Rennstall auch den Teamtitel. Damit hat die Mannschaft um Motorsportchef Toto Wolff schon in ihrer zweiten Saison erreicht, wofür das Formel-1-Team fünf Jahre benötigte. Seit 2014 aber dominierten die Silberpfeile vor allem mit Lewis Hamilton im Cockpit die Königsklasse. „Wir können auf unsere Erfolge in der Formel E stolz sein“, sagt Wolff, „besonders auf den Gewinn des WM-Doubles, das einen historischen Meilenstein in der Motorsport-Geschichte von Mercedes-Benz darstellt.“

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das war quasi das Schlusswort einer Episode. Denn zu einer vergleichbaren Erfolgsgeschichte wird es für die Elektroabteilung im Rennbetrieb nicht kommen. Nur drei Tage nach dem Triumph beim Finale in Berlin verkündete der Stuttgarter Automobilhersteller am Mittwoch nicht unerwartet den Ausstieg aus der Formel E nach der Saison 2022. Begründet wird er mit einer neuen strategischen Ausrichtung und mit dem Hinweis, „die Ressourcen zugunsten dieses schnelleren Hochfahrens der Elektrifizierung“ umverteilen zu wollen.

Angeblich kostete eine Formel-1-Saison 30 Millionen Euro. Noch vor Ende dieses Jahrzehnts, so hatte der Konzern vor einem Monat verkündet, soll die komplette Fahrzeugpalette vollständig elektrifiziert sein, falls es die Bedingungen in den unterschiedlichen Märkten zulassen. Dafür müssen drei neue Elektro-Architekturen entwickelt werden, die im Jahr 2025 eingeführt werden sollen. Die Ressourcen und die in der Formel E gesammelten Erkenntnisse sollen deswegen in der Produktentwicklung für die Serie umgesetzt werden.

Kosten sollen nicht explodieren

Nach Audi und BMW, die am vergangenen Sonntag ihr letztes Formel-E-Rennen bestritten, verliert die Elektroserie einen weiteren Hersteller mit Strahlkraft. „Es schmerzt uns, dass sie gehen, aber wir waren froh, dass sie dabei waren, es waren tolle Partner“, sagte Formel-E-Chef Jamie Reigle in einem Videogespräch mit der F.A.Z. „Es gibt Meisterschaften, die noch weniger Hersteller haben.“

In der Formel 1 kreisen Ferrari, Mercedes, Renault und bis zum Jahresende noch Honda als Motorenlieferant. Allerdings scheint der Kanadier verstanden zu haben, dass er handeln muss. Die Kosten sollen nicht weiter explodieren. Wie in der Formel 1 soll auch in der Formel E eine Budget-Deckelung eingeführt werden. Obwohl alle Teams dieselben Chassis und Batterien einsetzen müssen, ist die Entwicklung des Antriebstrangs, bestehend aus Motoren, Getrieben, Invertern sowie der Hinterradaufhängung, frei.

Mehr zum Thema 1/

Im Gegensatz zur Formel 1, in der in der Regel jedes Jahr ein neuer Monoposto präsentiert wird, werden in der Formel E bislang nur alle vier Jahre neue Fahrzeuge und Technologien präsentiert. Der nächste Schritt ist zur Saison 2023 geplant. Die Leistung soll dabei um 100 Kilowatt auf 350 (476 PS) im Qualifying steigen, im Rennen können dann 300 Kilowatt (408 PS) abgerufen werden. Die Batterien werden bei einem Schnellladestopp aufgeladen. Außerdem sollen die Rennwagen dann über ein Einheitssystem an der Vorderachse 600 statt wie bisher 250 kW rekuperieren können. Dies alles setzt gewaltige Ausgaben voraus, zu denen Mercedes nicht bereit ist.

Offen bleibt, was ein Formel-E-Engagement einem Unternehmen bringt. „Marketingwert und Technologietransfer müssen Hand in Hand gehen“, hatte Wolff einst erklärt. Doch während ein Lerneffekt durchaus erkennbar war, blieb die Begeisterung der Fans hinter den Erwartungen zurück.

„Größeres Potential in Formel 1“

BMW zog deshalb schon Ende des vergangenen Jahres die Konsequenz: „Wir wollen nicht nur eine Technologie kommunizieren, sondern unsere Fans und unsere Community erreichen und unsere Marke nachhaltig prägen“, erklärte Motorsportchef Markus Flasch nach dem Ausstieg: „Das hat meiner Ansicht nach mit dem Formel-E-Engagement nicht funktioniert.“ Pikante Note: Am vergangenen Wochenende war BMW bei seiner Abschiedsvorstellung noch einmal Titelsponsor des Rennens in Berlin.

Der Ausstieg von Mercedes aus der Formel E im nächsten August soll nicht als Anfang vom Rückzug des Konzerns aus dem Motorsport verstanden werden. „In Zukunft werden wir den technologischen Fortschritt – besonders im Hinblick auf Elektroantriebe – mit Fokus auf die Formel 1 vorantreiben“, verkündete Forschungsvorstand Markus Schäfer: „Die Formel 1 bietet großes Potential für einen Technologietransfer.“ Allerdings auf absehbare Zeit mit einem hybriden Antriebskonzept.