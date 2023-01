Krankheitswelle im Biathlon : Die ganze Palette der Infekte

Aktualisiert am

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding müssen die Deutschen auf die Lehren der Corona-Jahre zurückgreifen. Nur Denise Herrmann-Wick hat einen Vorteil.

Noch immer kein Schneefall, aber wenigstens kein Regen mehr: Am Donnerstag, dem Tag des Einzelrennens der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding, schimmerte sogar der blaue Himmel durch die dünne Wolkendecke. Endlich kein Erkältungswetter mehr, das Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick am Dienstag noch vom offiziellen Training auf der Strecke abgehalten hatte.

Sie nutzte stattdessen das große Laufband am Olympiastützpunkt nebenan und trainierte darauf mit Skirollern. „Das Wetter war ein bisschen schmuddelig, da muss man extrem aufpassen. Ich habe den Heimvorteil genutzt“, sagte die 34-Jährige, die in Ruhpolding lebt und während des Weltcups nicht im Mannschaftshotel, sondern zu Hause wohnt. Ein guter Selbstschutz, denn im Lager der Biathletinnen ging die Grippe- und Erkältungswelle um.

Viele hatte es über die Feiertage erwischt. Anna Weidel etwa war über Weihnachten krank und reiste vom ersten Weltcup des Jahres in Slowenien frühzeitig ab. Vanessa Hinz konnte gar nicht antreten, weil sie mit Symptomen im Bereich der oberen Atemwege kämpfte. Bei Franziska Preuß ist es schon fast keine Überraschung mehr, wenn sie in den Sozialen Netzwerken verkündet, dass Fieber und Halsschmerzen sie schon wieder erwischt haben. Die 28-Jährige hat immer wieder mit Infekten und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zwölf Tage lang war sie diesmal außer Gefecht gesetzt. Seit Mittwoch trainiert sie zwar wieder, doch die Zeit bis zum Beginn der Weltmeisterschaften in Oberhof Anfang Februar wird knapp.

Auch andere Nationen haderten mit krankheitsbedingten Ausfällen: Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland zum Beispiel, dreimalige Olympiasiegerin von Peking, hatte sich im vergangenen Jahr mit Corona infiziert und kämpfte lange mit den Folgen. Sie startete erst nach den Feiertagen in Slowenien in die neue Saison. Die Schwedin Hanna Öberg, Siegerin im ersten Einzelrennen dieser Saison, meldete sich erst in Ruhpolding wieder zurück im Weltcup. Auch sie war über den Jahreswechsel krank gewesen.

„Die Infektwelle kam früher“

Der leitende Verbandsarzt des Deutschen Ski-Verbandes, Professor Bernd Wolfarth, der an der Berliner Charité tätig ist, ordnete die Situation ein: „Die Infektwelle kam dieses Jahr ein bisschen früher als sonst, es ging schon Ende November los. In den Kliniken haben wir momentan eher ein Personal- als ein Patientenproblem, was daran liegt, dass viele krank sind.“ Der Sport befinde sich in keiner Blase, sondern sei mittendrin im Infektionsgeschehen.

Auch vor der Corona-Pandemie seien einige Athletinnen und Athleten krank aus der Weihnachtspause gekommen, weil sie über die Feiertage mit vielen Menschen in Kontakt gewesen seien. „Was wir jetzt sehen ist, dass wir nicht nur Corona-Infekte haben – das sind vielleicht 15 bis 20 Prozent – sondern die breite Palette der unterschiedlichen Infekte“, sagte Wolfarth, den die Situation nicht beunruhigt: „Bisher sind wir bis auf Einzelfälle verschont geblieben. Alle sind wieder in der Eingliederung und auf einem guten Weg zurück im Training. Eigentlich haben wir eine normale Januar-Situation.“

Für eine Top-Ten-Platzierung reichte es für die deutschen Frauen im Einzelrennen nicht. Beim Sieg der Italienerin Lisa Vittozzi wurde Vanessa Voigt als beste Deutsche Elfte. Sie leistete sich nur einen Patzer am Schießstand. Für Denise Herrmann-Wick zahlte sich das Indoor-Training insofern aus, als dass ihr im Einzelrennen abermals die schnellste Laufzeit gelang. Drei Schießfehler verhinderten jedoch eine bessere Plazierung als Rang 15. Die Bedingungen auf der Strecke beschrieb sie als „echt super zum Laufen“. Und auch die Stimmung habe sie gepusht: „Die Fans mit den Fahnen am Streckenrand und die Musik beim Einlaufen, das war grandios. Es fühlt sich gut an, hier Rennen zu laufen.“

Als Heimschläferin tut Herrmann-Wick genau das, was eine Erkrankung im besten Fall verhindert: Abstand halten. „Man wird nie dauerhaft Infekte vermeiden können“, sagte Wolfarth. Seine Erfahrung aus 30 Jahren Tätigkeit als Verbandsarzt habe aber gezeigt, dass banale Vorgaben der Grundhygiene immer wieder Erfolg hätten: „Ich kann nur gebetsmühlenartig wiederholen, was uns die Corona-Jahre gelehrt haben: Abstand halten, Maske tragen, Händedesinfektion.“ Zudem beschäftigten sich die Sportlerinnen und Sportler heute mehr mit Gesundheitsthemen als früher, weil die Wettkampfdichte und damit die Belastung größer geworden sei. „Als Leistungssportler sind sie darauf angewiesen, dass ihr Körper perfekt funktioniert“, sagte Wolfarth.