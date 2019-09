US Open : Halbfinal-Premieren für Bencic und Andreescu

Zwei Debütantinnen wollen bei den US Open ins Finale. Dort würde dann sehr wahrscheinlich Serena Williams warten. Die Amerikanerin ist die dominierende Tennisspielerin in New York.

Die Schweizerin Belinda Bencic und Bianca Andreescu aus Kanada haben bei den US Open das Halbfinale komplettiert. Bencic gewann am Mittwoch in New York gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 6:3 und steht damit erstmals überhaupt bei einem der vier Grand-Slam-Turniere in der Vorschlussrunde. Dort trifft die 22 Jahre alte Tennisspielerin am Donnerstag im zweiten Halbfinale des Tages auf Andreescu, die sich gegen die Belgierin Elise Mertens mit 3:6, 6:2, 6:3 durchsetzte und ebenfalls zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Events die Vorschlussrunde erreicht hat.

Im ersten Halbfinale bekommt es ab 19.00 Uhr Topfavoritin Serena Williams aus den Vereinigten Staaten mit Jelina Switolina aus der Ukraine zu tun. Williams hatte bereits am Dienstag in nur 44 Minuten mit 6:1, 6:0 gegen die Chinesin Wang Qiang gewonnen und ihren insgesamt 100. Sieg bei den US Open gefeiert. Switolina hatte sich gegen die Britin Johanna Konta mit 6:4, 6:4 behauptet.

Verletzungen in der Vergangenheit

Bencic nutzte gegen Vekic nach 1:41 Stunden ihren dritten Matchball. „Ich mag es, auf diesen großen Plätzen zu spielen. Auf dem Platz waren Donna und ich professionell und haben beide versucht zu gewinnen. Außerhalb des Platzes bleiben wir aber natürlich gute Freundinnen“, sagte die Schweizerin über Vekic, die in der Runde zuvor Julia Görges ausgeschaltet hatte.

Dass Bencic in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, habe ihr auch geholfen, sagte sie. „Man nimmt immer alles als selbstverständlich hin. Das ist es aber nicht. Wenn man verletzt ist, merkt man, wie sehr man das Tennis liebt“, sagte Bencic, die durch den Halbfinal-Einzug nach den US Open wieder zu den Top Ten gehören wird.

Mit Verletzungen hatte in ihrer jungen Karriere auch Andreescu zu kämpfen. Wegen Schulterproblemen musste sie in diesem Jahr einige Wochen pausieren, verpasste unter anderem Wimbledon. Doch rechtzeitig zur Hartplatz-Saison ist die aufstrebende Kanadierin in Topform. Gegen Mertens verschlief sie zwar den ersten Satz, setzte sich dann aber mit ihrem druckvollen Spiel durch. „Ich kann nicht glauben, dass ich im Halbfinale stehe. Ich glaube, mich muss mal einer zwicken“, sagte die Nummer 15 der Welt, die vor den US Open bereits die Generalprobe in Toronto gewonnen hatte.

Damals profitierte sie im Endspiel von der verletzungsbedingten Aufgabe von Serena Williams. Die Amerikanerin ist aber längst wieder fit und geht als klare Favoritin in ihr Halbfinale gegen Switolina. Die 37-Jährige will in New York unbedingt ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewinnen und so mit der Australierin Margaret Court gleichziehen. „Ich liebe einfach, was ich tue“, sagte Williams, die allerdings auch Respekt vor der Ukrainerin hat. „Sie ist eine große Kämpferin, die sehr viele Bälle zurückbringt.“