Als Bierhoff-Nachfolger : Völler zum DFB nur noch Formalie

Rudi Völler wird der Nachfolger von Oliver Bierhoff als Sportchef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): Zu dieser Behauptung gab es am Dienstag in Offenbach beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga (DFL) keine Bestätigung. Aber so viele Vorschusslorbeeren für den ehemaligen Nationalstürmer, Bundestrainer und Manager von Bayer Leverkusen, dass sich die deutsche Fußball-Führung blamieren würde, falls es nicht dazu käme.

Ein Beleg? „Rudi hat den Vorteil, dass die allermeisten Menschen ihm positiv gegenüberstehen“, sagte Hans-Joachim Watzke als Sprecher des DFL-Aufsichtsrates: „Er hat dazu noch ex­trem viel Ahnung. Das in der Kombination ist schon eine gute Geschichte.“ Watzke mag das auch gesagt haben, weil Völler den Ehrenpreis der DFL erhielt. Aber der Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist Mitglied der Taskforce des DFB, die schnell ihre Empfehlung durchsetzen will.

Im nächsten Jahr steht die EM der Männer in diesem Land an. Ein Glück für die Deutschen, schnell nach dem „Desaster“ (Völler) in Qatar die Dinge korrigieren zu können. Und so wirkten Watzkes Worte wie eine Botschaft der Taskforce: Der Mann aus der Mitte des Fußballs soll es vorerst richten. Völler, konkret befragt, hielt sich bedeckt. Es gibt noch eine Sitzung am Donnerstag, dann tagt das DFB-Präsidium. „Schauen wir mal“, rief der Hesse dem Publikum zu.

Da applaudierte auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der zuvor eine Lücke am DFL-Tisch genutzt hatte für ein intensives Shakehands mit Völler. Die Rückkehr zu einer Solidarität, die Watzke von den Verbänden fordert für 2023, ist an dieser Szene noch nicht abzulesen. Es werden andere Prüfungen kommen wie die Verhandlungen des Grundlagenvertrages zwischen DFL und DFB. Watzke aber blies zum Aufbruch. Dabei soll bei aller Verantwortung für die gesellschaftspolitischen Themen das Parteipolitische zurückstehen.

Der CDU-Mann sprach nicht aus, ob er die schwer verunglückte Binden-Politik des DFB parallel zum Auftritt der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in Qatar meinte. Aber dass die Reihen geschlossen werden müssen: „Es gibt nur einen deutschen Fußball.“ Und den, sagte ein einflussreicher Fußball-Manager der F.A.Z., „soll der Rudi wieder ins Rollen bringen“. Es seien nur noch Formalien zu klären.