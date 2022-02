Snowboard-Oldie Shaun White : „Hasst mich, ich will es immer noch!“

Snowboardprofi Shaun White jubelt nach seinem Sieg in der Halfpipe bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver im Jahr 2010. Bild: picture alliance / dpa

In letzter Zeit sind Sie komplett in Schwarz gekleidet. Ist das der neue Shaun White?

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Es sieht einfach so gut aus vor dem weißen Halfpipe-Hintergrund.

Aber hat sich etwas für Sie verändert?

Alles ist anders. Jedes Mal, wenn ich zu den Olympischen Spielen gehe, hat sich alles verändert. Jetzt heißt es für mich: Halte den Kurs und bleib gesund. Die Spiele sind ein mentales und physisches Game. Wenn man sich meine Wettkampfgeschichte anschaut, sieht man: Ich bin hingefallen in mehreren Läufen, aber ich habe nie, wirklich nie einen Wettkampf abgebrochen. In meiner ganzen Karriere nicht. Beim U. S. Grand Prix World Cup Event in Mammoth Mountain, einem Qualifikationswettkampf für Olympia, habe ich mich entschieden, nicht am Finale teilzunehmen. Ich musste aufgeben. Wow.