Bild: AP

Packendes Duell in der Halfpipe

War das der beste Run der Geschichte? Der Japaner Ayumu Hirano zeigt in jedem Lauf einen Triple Cork und fliegt damit im Halfpipe-Finale zu einer Goldmedaille für die Geschichtsbücher – und das unter den Augen des großen Shaun White, der im letzten Wettbewerb seiner Karriere auf dem Hosenboden statt auf dem Podest landete. Zu den Hauptdarstellern in Shauns Abschiedsshow wurden dagegen Hirano und der Australier Scotty James, die sich ein packendes Duell um Gold lieferten und in dem der Japaner letztlich das bessere Ende für sich hatte. Die Leistung des Japaners lockte auch dem scheidenden Altmeister im Anschluss ein Lob über die Lippen: „Das war der Run seines Lebens. Ich bin so stolz auf ihn“, gratulierte White dem Olympiasieger. Der dankte artig: „Shaun war immer meine Motivation.“ Die Bronzemedaille sicherte sich der Schweizer Jan Scherrer, der deutsche Andre Höflich wurde Achter. (shüs./sid)