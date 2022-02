Olympischer Super-G : Lara Gut-Behrami besiegt Trauma von Pyeongchang

Es dauerte nur fünf Minuten in Yanqing, dann war die Sensations-Championesse von Pyeongchang entthront. Ester Ledecká, die Snowboarderin aus Prag, die mit ihrem Olympiasieg 2018 im Super-G für eine der größten Überraschungen der Ski-Geschichte gesorgt hatte, musste diesmal schon mit Nummer 2 ins Rennen gehen.

Und die Fahrt der 26-Jährigen war dann zwar gut, ohne sichtbare Fehler, aber sie war nicht gut genug. Ihre vorgelegte Zeit, 1:13,94 Minuten, wurde schon von der nächstbesten Fahrerin übertrumpft. Miriam Puchner aus Österreich benötigte 22 Hundertstelsekunden weniger für die 1984 Meter lange Strecke auf der Piste „The Rock“. Ester Ledecká quittierte ihre Ablösung mit regungsloser Miene. Denn Olympiasiegerin war sie ja auch in Peking schon wieder geworden – drei Tage zuvor im Parallel-Riesenslalom mit dem Snowboard.

Weitere fünf Minuten später war klar, dass es für das tcheschiche Multitalent diesmal nicht mal für eine Medaille reichen würde, denn auch die nachfolgenden Läuferinnen, Michelle Gisin aus der Schweiz und Tamara Tippler aus Österreich waren knapp schneller. Am Ende wurde es Platz fünf für Ledecká, 0,13 Sekunden fehlten ihr zu einer weiteren Medaille, 0,43 Sekunden zum nächsten Gold. „Ich musste mich erst wieder daran erinnern, dass ich heute keine Snowboarderin mehr bin, sondern eine Skirennläuferin“, sagte die coole Tschechin.

Gold gewann diesmal eine Läuferin, die seinerzeit in Pyeongchang um eine einzige, winzige Hunderstelsekunde aus den Medaillenrängen gerutscht war, als diese Ledecká mit Startnummer 26 das Klassement auf den Kopf stellte: Lara Gut-Behrami hatte noch eine Rechnung offen mit dem Super-G bei Olympia. Und die mittlerweile 30-Jährige aus der Schweiz beglich diese Rechnung mit Zins und Zinseszins.

Die aktuelle Super-G-Weltmeisterin von Cortina d' Ampezzo zeigte von oben bis unten eine phantastische Fahrt, ohne Wackler, immer auf Zug, perfekt vor allem in der Steilkurvenpassage, und besiegte so ihr Trauma von Pyeongchang. Im Ziel hatte sie 0,22 Sekunden Vorsprung auf Puchner. Umgerechnet 5,90 Meter, die den Unterschied machten.

Kein Drama gab es diesmal um Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, nach zwei Ausscheidern in den technischen Disziplinen hart am Zweifeln an ihren unbestrittenen skifahrerischen Fähigkeiten, dem Leben und der olympischen Welt, zeigte am frühen Freitagmorgen eine passable Fahrt, an der es nicht viel auszusetzen gab, die aber auch nicht zwingend ihrem Status „beste Skifahrerin“ der Welt entsprach. Im Ziel quittierte sie 0,79 Sekunden Rückstand. Rang neun. Aber sie war im Ziel angekommen. Immerhin.

Das Siegertrio kristallisierte sich längst heraus: Olympiasiegerin sollte Lara Gut-Behrami werden. Silber würde sich die Österreicherin Miriam Puchner sichern. Und Michelle Gisin komplettierte den Schweizer Erfolg auf dem Bronzerang (+0,30). Doch feiern wollte keine von ihnen, ehe nicht alle Läuferinnen im Ziel waren. Vor allem auf die ominöse Nummer 26 musste gewartet werden, denn die hatte damals in Pyeongchang Ester Ledecká getragen, als Anna Veith bereits Siegerinterviews gegeben hatte, ehe das Podest jäh durcheinander gewirbelt wurde. Diese Nummer 26 trug diesmal Kira Weidle, die einzige deutsche Teilnehmerin.

Mehr zum Thema 1/

Als sie in Peking ankam, war Weidle erstmal in den falschen Bus gestiegen und im falschen olympischen Dorf angekommen. Den Fehler korrigierte die stets entspannte Weidle gelassen, und fuhr dann eben mit dem nächsten Bus in die Berge von Yanqing. Sie hatte etwas Zeit verloren, mehr nicht. Auf der olympischen Piste schlug sie nun auch gelegentlich die falsche Richtung ein, vor allem nach den Sprüngen. Die Fehler summierten sich, am Ende hatte sie 1,15 Sekunden Rückstand zusammen, Rang 15. „Ich wollte ein Gefühl für die Abfahrt bekommen“, sagte die WM-Zweite anschließend in der ARD, das sei „teilweise“ gut gegangen, „teilweise nicht so“.

Doch nun war ziemlich klar, dass die hochdekorierte Lara Gut-Behrami, Gesamt-Weltcupsiegerin schon 2016, Doppel-Weltmeisterin 2021, endgültig ihre Karriere gekrönt hatte: als Olympiasiegerin im Super-G. Endlich zeigte sie ihr strahlendes Lächeln, kamen ihr die ersten Freudentränen, die die Trauertränen von 2018 wegspülten. Vater Pauli Gut, der Laras Laufbahn maßgeblich gefördert und unterstützt hatte, nahm seine siegreiche Tochter in die Arme. Das Glück war perfekt. Und auch Ester Ledecká hatte nur lobende Worte für ihre Nachfolgerin übrig: „Sie ist eine großartige Skifahrerin“. Dass sie einmal Olympia-Gold gewinnen werde, sei immer klar gewesen, und „nur eine Frage der Zeit“.