Negativer Corona-Test : Frenzel darf Isolation bei Olympia verlassen

Am Montagmittag musste Hermann Weinbuch in Zhangjiakou eine Entscheidung treffen. „Wir können nicht mehr länger warten“, sagte der Bundestrainer der Nordischen Kombination – und verkündete in einer Sprachnachricht, die der Deutsche Skiverband (DSV) verbreitete, dass Manuel Faißt im zweiten Kombinations-Wettbewerb der Olympischen Spiele an diesem Dienstag (9.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport) als vierter Starter für Deutschland antreten wird.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Das heißt: Sowohl Eric Frenzel als auch Terence Weber, die seit ihrer Ankunft in Peking am 3. Februar wegen einer Covid-19-Infektion in Isolation sind, können nicht mitmachen. Für Weber, den Olympia-Neuling, sind die Spiele sogar vorbei. Weil Faißt seine Akkreditierung erhält und diese laut den Regeln nicht zurückgetauscht werden darf, kann Weber auch im Mannschaftswettbewerb am Donnerstag nicht eingesetzt werden.

„Wir haben Manuel Faißt in der ersten Woche, obwohl er hier war, nicht starten lassen, weil wir gehofft haben, dass die anderen zwei rechtzeitig rauskommen“, sagt Weinbuch. „Jetzt sind sie immer noch nicht draußen. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen.“

Am Montagnachmittag (Ortszeit) teilte Stephan Peplies, der Manager von Eric Frenzel, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit, dass Frenzel die Isolation nach einem negativen Corona-Test nun doch noch an diesem Tag verlassen und damit auch wieder trainieren dürfe. An der Aufstellung für das zweite Einzelrennen am Dienstag soll das aber nichts ändern. Auf F.A.Z.-Anfrage, ob Frenzel „sicher nicht starten“ werde, hatte ein DSV-Sprecher schon zuvor geantwortet: „Richtig, Faißt ist der vierte Mann.“

Am Samstag hatte Dr. Stefan Pecher, der Mannschaftsarzt der Nordischen Kombinierer, in einem Statement gesagt, dass er Frenzel und Weber im Fall einer Freitestung noch „aus sportmedizinischer Sicht“ für einsatzfähig erklären müsse. „Das müsste ich entscheiden, wenn sie aus der Quarantäne entlassen sind und ich eine intensive medizinische Untersuchung machen kann.“

Für Weber stellt sich diese Frage nun nicht mehr. Und für Frenzel, den Olympiasieger von 2014 und 2018, der in Peking seine vermutlich letzten Spiele mitmachen wollte? Die Entscheidung des Bundestrainers, Faißt für Weber und nicht für Frenzel einzuwechseln, bedeutet zumindest, dass er die Chance auf einen Einsatz hat. An diesem Dienstag, an dem für Deutschland neben Faißt noch der neue Olympiasieger Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid antreten, wird Frenzel aber fehlen. Womit er nur noch eine Chance hat: den Mannschaftswettbewerb am Donnerstag.