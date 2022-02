Liveticker zu den Olympischen Winterspielen 2022

Die Olympischen Winterspiele 2022 finden vom 4. bis 20. Februar in Peking in China statt. Die Zeitverschiebung zur MEZ beträgt sieben Stunden. In 109 Wettbewerben in sieben Sportarten mit 15 Disziplinen werden die Medaillen vergeben. Wer holt Gold, Silber und Bronze, wer steht im Medaillenspiegel vorne? Wie schneidet Deutschland ab? Alle Infos zu Zeitplan, Terminen, Sportarten, Ergebnissen, Sportlern, Medaillen und News gibt es hier im Liveticker.