Bobfahrerin Kim Kalicki : Nur nicht verrückt machen

Der Stiefvater fand es cool. Sofort. „Er war direkt begeistert, der kannte alle aus dem Fernsehen, André Lange, Kevin Kuske“, erinnert sich Kim Kalicki. Vor sieben Jahren fuhr die Wiesbadenerin das erste Mal nach Winterberg, um sich in einem Bob auszuprobieren. Ein Athletiktrainer aus der Leichtathletik hatte den Schnuppertag vermittelt.

Sieben Jahre später sitzt Kim Kalicki, inzwischen 24 Jahre alt, in Yanqing, achtzig Kilometer nördlich von Peking, und überlegt, wie es werden könnte auf der Olympiabahn. „Ich bin relativ entspannt“, sagt sie: „Wir wollen uns nicht verrückt machen.“ Sie hat noch ein paar Tage Zeit, die offiziellen Trainingsläufe beginnen erst am Dienstag, der Zweierbob-Wettbewerb steht erst am kommenden Freitag und Samstag an (jeweils 13.00 und 14.30 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia und bei Eurosport).

Vor der Reise zu Olympia in Fernost auf der modernsten Bahn der Welt ist Kim Kalicki Europameisterin geworden auf dem Natureis der ältesten, traditionsreichsten Bobbahn der Welt, dem Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina, es war zugleich ihr zweiter Weltcup-Sieg. Nach Lage der Dinge ist in den sieben Jahren aus der Teenagerin, die sich, im Gegensatz zum Stiefvater, vor dem Termin in Winterberg „absolut gar nicht“ mit Bobsport beschäftigt hatte, eine Spitzenpilotin geworden.

Dabei war ihr ursprünglicher Plan, es als Anschieberin zu probieren. Der heutige Bundestrainer René Spies hatte andere Vorstellungen: „René meinte: schieb doch mal, probier doch mal.“ Und bald saß Kalicki im Bob, startete aus Kurve neun, „man tuckert so los und guckt: Wie verhält sich der Bob?“, erarbeitete sich die Winterberger Bahn und im Laufe des Winters auch die anderen Bahnen in Deutschland.

Im zweiten Winter dann Ausland: Innsbruck-Igls, zum Beispiel. Eine Bahn, von der Kalicki sagt, die sei nullachtfünfzehn: „Da kann jeder runterfahren.“ Ganz anders das National Sliding Center von Yanqing. „Mit keiner anderen Bahn zu vergleichen“, sagt Kalicki, „anspruchsvoll, mit drei, vier tricky Stellen. Ich mag das.“

Eine neue Anschieberin

Nun ist es so, dass die Piloten und Pilotinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland in jüngerer Zeit das Maß der Dinge darstellen, bei den Männern und, in etwas weniger dominantem Maße, bei den Frauen. In sechs von acht Weltcup-Rennen ist Kim Kalicki unter die ersten drei gefahren, zwei hat sie gewonnen. Kalicki formuliert trotzdem keine Ambitionen für das olympische Rennen, außer den Anspruch „viermal ordentlich runterzukommen“ auf der 1615 Meter langen Bahn.

Kalicki hat erst zwei Rennen mit ihrer neuen Anschieberin Lisa Buckwitz bestritten. Buckwitz, 27 Jahre alt, war vor vier Jahren im Rücken von Mariama Jamanka in Pyeongchang überraschend zum Olympiasieg gerast. Jetzt arbeiten Kalicki und Buckwitz daran, das Zusammenspiel am Start zu perfektionieren. „Man kann am Rhythmus arbeiten. Beim ‚Und‘ von Lisa muss die Kraft von uns beiden in den Bob gehen“, sagt Kalicki. „Das lässt sich üben mit Klatschen, das funktioniert.“ Kann man so sagen: Die Rennen in Altenberg im Dezember und St. Moritz im Januar haben sie gewonnen.

„Ich bin sehr pingelig“

Die Bobwettbewerbe der Olympischen Spiele unterscheiden sich von den acht Weltcup-Rennen darin, dass sie wie die Weltmeisterschaften in vier Läufen ausgetragen werden. Kalicki, 2020 Hessens Sportlerin des Jahres, kennt diese Erfahrung nur von den Weltmeisterschaften 2020 und 2021, jeweils in Altenberg. In beiden Jahren fuhr sie auf den zweiten Platz. In Yanqing wird allerdings nur vorne landen, wer in allen Läufen sauber durch den Eiskanal steuert. Kalicki versucht, sich die Strecke in den kommenden Tagen einzuprägen, zu „visualisieren“.

Eileen Gu, die Freeskierin, die am Dienstag in Peking den Big-Air-Wettbewerb gewonnen hatte, hatte anschließend behauptet, sie habe den Trick zum Sieg, eine viereinhalbfache Drehung, im Training vorher nie ausprobiert, sondern nur im Geist durchgespielt, Abend für Abend, eineinhalb Stunden vor dem Schlaf.

Kalicki sagt, ihr reiche für das Einprägen der Bahn die Zeit im Bus und vor dem Start. Wirklich „sehr, sehr gute Fahrten“, so gut, dass die eigenen Ansprüche erfüllt sind, seien ihr allerdings bislang erst in Winterberg gelungen. „Ich bin sehr pingelig“, sagt Kim Kalicki von sich. Aber in China sollen es ja erst einmal vier ordentliche Läufe sein.