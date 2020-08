Olympische Geschichten (13) : Der angekündigte Tod eines Rodlers

Aktualisiert am

Olympische Spiele in Vancouver 2010: Direkt neben der Bande der letzten Kurve stehen Stahlpfosten. Der Rodler Nodar Kumaritaschwili hatte keine Chance. Es war eine vermeidbare Katastrophe.

Nach dem Knall glaubt ein Trainer, dass Kumaritaschwili gleich vom ansteigenden Auslauf zurückkehrt – bis der Schlitten an ihm vorbeiläuft. Bild: Ullstein

Herausfliegen aus einer olympischen Rodelbahn? Das wäre fatal. Das darf nicht sein. Das musste unvorstellbar bleiben. Weil allein der Gedanke lähmt. Keine Auslaufzone wie bei der Formel 1. Keine Fangzäune oder weicher Schnee wie beim Abfahrtslauf. Jenseits des Eiskanals gibt es keine Polsterung, hier und da einen Streifen Gras, sonst Asphalt, Beton. In Whistler stehen Stahlpfosten direkt neben der Bande der letzten Kurve. Nodar Kumaritaschwili hatte keine Chance.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Ich sehe ein Bild von dem jungen Georgier, umrahmt von Blumen und brennenden Kerzen, wenn ich gefragt werde, was ich sofort vor Augen habe, sobald ich an meine Berichterstattung von Olympischen Spielen denke. Es löst eine Flut von weiteren Bildern, Wortfetzen, Klagen, Sorgen wie Beschwichtigungen aus. Aufgeschnappt, notiert, beschrieben in 16 vorangegangenen Monaten. Aneinandergereiht ergeben sie einen Film über den Missbrauch von Athleten. Er erzählt von der Geschichte eines angekündigten Todes.