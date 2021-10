Schwergewichts-Boxen : „Ein echtes Stück Müll “

„Once And For All“, ein für alle Mal – im Titel, unter dem der anstehende Boxkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury beworben wird, schwingt eine gehörige Portion Theatralik mit. Die geht dem dritten Kampf der beiden Schwergewichte um den WBC-Gürtel, der Klimax der Trilogie, auch durchaus voraus. Und so sind beide Protagonisten vor dem Duell in Las Vegas in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht um martialische und zuweilen vulgäre Kampfansagen verlegen.

Er wolle Wilder – „ein echtes Stück Müll“ – durch den Ring jagen und „brutal ausknocken“, ließ Fury verlauten. „Diesmal stehst du nicht wieder auf“, posaunte der „Bronze Bomber“ wiederum auf Twitter, in Anspielung auf den ersten Kampf der beiden Rivalen, in dem er Fury zweimal zu Boden geschickt hatte.