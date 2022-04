Den richtigen Sport finden : Was soll nur aus unserem Kind werden?

Ist ja ein altbekanntes Problem. Nun, ein Problem nicht unbedingt. Eher eine Fragestellung: Was soll aus unserem Kind, unserem Enkel, unserer Enkelin werden in diesen schwierigen Zeiten? Wichtig für Mama, Papa, Oma, Opa: Bloß nicht zu viel Druck machen dem Kind. Aber gewisse Minimalanforderungen sind natürlich wünschenswert.

Ein PhD in Oxford zum Beispiel, Nobelpreis wäre auch nicht schlecht, Frieden vielleicht, aber Physik noch besser. UN-Generalsekretär würde auch schon reichen. Wie gesagt: Nicht zu viel Druck aufbauen für die Kids. Karriere hin oder her, sie sollen ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben.

Nun ist das aber immer so eine Sache mit den Berufswünschen. Das meiste klappt ja ohnehin nicht und die besten Jobs sind eh langfristig vergeben. IOC-Präsident zum Beispiel, Mafia-Boss, Oligarchen-Tochter, um nur drei zu nennen. Sie sehen, es ist gar nicht so einfach, die berufliche Zukunft für den Nachwuchs zu planen.

Manchmal denkt man schon, okay, wenn das alles nicht funktioniert, tut’s womöglich auch Sport-Influencer. Sprich Werbekasper. Liegt voll im Trend. Allerdings habe ich vor einer Weile in der F.A.S. einen Satz der geschätzten Sophia Thomalla gelesen, der mir rundum einleuchtete: Influencer, so verstand ich sie, sei ein Synonym für Schnorrer, denn wenn man absolut nichts könne, sei das in jedem Fall noch überqualifiziert für einen Influencer-Job.

Mir leuchtete das ein, denn einen geschenkten Turnschuh in die Luft zu halten und zu sagen, das ist der neue Force GTSI2 von AdidasNikePuma und der ist ja sooo cool und bunt und überhaupt voll krass, dafür braucht es wohl tatsächlich kein Research Fellowship in Yale und die Kohle stimmt am Ende trotzdem, was ja das Entscheidende ist.

Eine andere, kaum weniger wichtige Planungsfrage als die berufliche ist die: Was sollen die Kids sportlich machen? Klar ist, wenn sie olympische Medaillen gewinnen wollen, müssen sie Rodeln, Dressurreiten oder Bobfahren. Aber wem will man das zumuten aus der eigenen Familie? Ich nicht. Muss also eine andere Lösung her. Der Schwager plädiert für Tennis. Für ihn ein faszinierender Sport plus integrierte Lebensschule.

Der Sohn allerdings will seine kleine Tochter dringend vor dem Filzball bewahren. Er findet, Tennis sei zwar der allerbeste Sport, aber nur, wenn einem daran gelegen sei, Egoismus und Eigennutz zu fördern. Er plädiert für Basketball. Mannschaftssport. Soziales Miteinander. Solche Sachen. Oder für fernöstlichen Kampfsport. Beherrschung von Geist und Körper. Auch nicht schlecht. Tja und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt mit den Kids. Wie gesagt: Das Wichtigste ist, ihnen nicht so viel Druck zu machen.