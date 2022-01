Siebenkämpferin will zur WM : Der Aufstieg der Vanessa Grimm

Das Glück der Tüchtigen und ein stabiles Nervenkostüm verhalfen ihr zur überraschenden Olympia-Teilnahme. Damit ging für Vanessa Grimm ein Traum in Erfüllung. Nun will die Siebenkämpferin mehr.

Das kommende Wochenende wird Vanessa Grimm mit Training verbringen und nebenbei nach Leverkusen schauen. Dort werden die deutschen Hallenmeisterschaften im Fünf- und Siebenkampf ausgetragen. Die 24 Jahre alte Frankfurterin, nach ihrem Sieg 2020 und der coronabedingten Absage der Veranstaltung im vergangenen Jahr Titelverteidigerin, verzichtet diesmal aber wie viele andere Topathleten auf einen Mehrkampf-Start unterm Dach. „Der Sommer kommt schon sehr früh“, sagt die Sportlerin des Königsteiner LV.

Die erste Qualifikationsmöglichkeit für die internationalen Aufgaben steht bereits Anfang Mai in Ratingen an. Zudem hält die Freiluft-Saison gleich zwei internationale Großereignisse bereit: die Weltmeisterschaften Mitte Juli in Eugene/Oregon und die Heim-EM einen Monat später in München. Grimm hat es auf beide Events abgesehen, auch wenn die Zeit dazwischen für die im Wettkampf hochbelasteten Allrounder knapp erscheint. Dafür will sie die WM-Norm von 6420 Punkten knacken.

Mit Blick auf ihre Bestleistung von 6316 Zählern, die die damalige Debütantin 2021 im Mehrkampf-Mekka Götzis erzielte, bedarf es einer weiteren Steigerung. Doch Grimm ist zuversichtlich: Seit die gebürtige Nordhessin 2015, nach ihrem Umzug aus dem heimischen Hofgeismar ins Rhein-Main-Gebiet, ein regelmäßiges Training bei Landesverbandscoach Philipp Schlesinger aufgenommen hat, ging es stetig bergauf. Eine ähnliche Einstellung auf beiden Seiten, ihre Verletzungsfreiheit und das Hinzuziehen von Experten für die einzelnen Disziplinen nennt die Leichtathletin als Gründe. Ihre Leistungssteigerung steigerte zudem ihre Motivation.

Mehr als die Teilnehmerurkunde

Am 5. August stand Grimm im Olympiastadion von Tokio und schaute sich um. Kurz zuvor hatte die U-23-EM-Teilnehmerin von 2019 mit 6114 Punkten als 19. ihren ersten ganz großen Siebenkampf bei den Aktiven beendet. Ein Traum war in Erfüllung gegangen, den sie schon in der Grundschule in ihren Steckbrief geschrieben hatte. Doch in Zukunft, nahm sie sich vor, wolle sie nicht mehr nur dabei, sondern weiter vorne sein beim Vergleich der Vielseitigen.

Das Glück der Tüchtigen und ein stabiles Nervenkostüm hatten ihr zur überraschenden Olympiapremiere verholfen. „Im Hinterkopf“ hatte sie diese schon vor der Saison. Aber erst als sie in Götzis einen Wettkampf nach Maß erwischte und als Fünfte mit Bestleistungen in fünf Einzeldisziplinen ihre bis dahin geltende Rekordmarke von 6047 aus 2020 deutlich nach oben geschraubt hatte, erschien das Ticket nach Japan realistisch. Einem weiteren stabilen Auftritt in Ratingen mit Rang vier und 6231 Punkten bei abermaligen Bestleistungen folgte eine wochenlange Zitterpartie.

Erst als am Ende des Qualifikationszeitraums klar war, dass niemand mehr die Deutsche aus den Top 24 der Weltranglisten verdrängen würde, konnte Grimm erleichtert die Koffer für Asien packen. Eine solche Geduldsprobe würde die Polizistin, die als Mitglied der Sportfördergruppe zehn Stunden pro Woche in einer Ermittlungsgruppe im Stadtteil Bockenheim arbeitet, in Zukunft gerne vermeiden. Nach zwei Hallenstarts zu Jahresbeginn in Kalbach, wo sie sich unter anderem im Kugelstoßen mit 14,74 Metern den Hessentitel sicherte, hat sich Grimm wieder ins Training zurückgezogen.

Geändert habe sich wenig durch ihre Erfolge 2021, die ihr dank ihrer drei Wettkämpfe mit jeweils mehr als 6000 Punkten auch einen dritten Platz in der Gesamtwertung der World Athletics Challenge und eine damit verbundene Prämie von 15.000 Dollar einbrachten. „Meine Spikes muss ich mir immer noch selbst besorgen“, sagt die Perspektivkaderathletin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Dass nun der Nachwuchs zu ihr so hochschauen könnte, wie sie das früher bei den Topathletinnen machte, vermag sie sich nicht vorzustellen. „Ich bin immer noch Vanessa“, sagt sie.