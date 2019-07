Aktualisiert am

Schwimmen in Gwangju

Schwimmen in Gwangju :

Schwimmen in Gwangju : WM-Silber für Köhler – Buhrufe für Sun Yang

Deutschland gewinnt bei der Schwimm-WM in Südkorea die erste Medaille im Becken. Neue Aufregung gibt es um den umstrittenen Sun Yang. Er holt nach der Disqualifikation des Siegers Gold – was nicht allen gefällt.

Freiwasser-Staffelweltmeisterin Sarah Köhler hat dem deutschen Schwimmteam im WM-Becken von Gwangju die erste Medaille beschert. Neun Stunden nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus ihres Freundes Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil sicherte sich die 25 Jahre alte Magdeburgerin im 1500-m-Finale in deutscher Rekordzeit von 15:48,83 Minuten Silber hinter der italienischen Europameisterin Simona Quadarella.

„Ich war überrascht von der Zeit, denn ich habe mich schlechter gefühlt als gestern“, sagte Köhler im ZDF. Ihre Taktik sei aufgegangen, sie habe nicht vorne wegschwimmen wollen. Dass es nach ganz oben aufs Podest nicht gereicht hat, war für Köhler kein Problem: „Mit der Italienerin kann ich noch nicht mithalten.“ Bronze holte die Chinesin Wang Jianjiahe. Die haushohe Favoritin Katie Ledecky (Vereinigte Staaten) hatte aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start im Endlauf verzichtet. Köhler, die zuvor mit der DSV-Staffel im Freiwasser den WM-Titel geholt hatte, ist nach der niederländischen Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal (2015) die erste Schwimmerin, die bei Weltmeisterschaften drinnen und draußen eine Medaille gewinnen konnte.

Zudem gab es am Dienstag neue Aufregung um Sun Yang: Der doping-vorbelastete Schwimmer aus China gewann seine zweite Goldmedaille – dank einer Disqualifikation des Litauers Danas Rapsys. Auf der Anzeigetafel erschien zunächst der Name des Vizeeuropameisters als Sieger auf Paul Biedermanns Weltrekordstrecke 200 Meter Freistil, doch Sekunden später blinkte „DSQ“ (Disqualifikation) auf. Davon profitierte der zweitplazierte Sun, dessen Freude sich aber auch wegen der lautstarken Buhrufe auf der Tribüne in Grenzen hielt.

Suns WM-Start ist höchst umstritten, nachdem der Dopingsünder von 2014 in eine neue Affäre verwickelt ist. Nach der WM droht dem dreimaligen Olympiasieger vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eine nachträgliche Sperre. Einer seiner Gefolgsmänner soll im Vorjahr eine Dopingprobe mit dem Hammer zerstört haben. Nach Suns WM-Sieg über 400 Meter Freistil hatte sein australischer Rivale Mack Horton aus Protest den Gang aufs Podium, den Handschlag und das gemeinsame Foto der Medaillengewinner verweigert. Dafür erfuhr der Olympiasieger viel Solidarität aus dem Athletenkreis.

„Ich bin froh, dass endlich mal jemand ein Zeichen gesetzt hat“, hatte der deutsche Athletensprecher Jacob Heidtmann gesagt. Zu Sun meinte der Elmshorner: „Dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit für alle sauberen Athleten, für jeden, der für den sauberen Sport einsteht. Das ist ein Schlag ins Gesicht.“ Der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbands, Thomas Kurschilgen, kritisiert den Weltverband Fina für den Umgang im Streitfall um den des Dopings verdächtigten Chinesen Sun Yang. „Meiner Meinung nach trägt die Haltung der Fina derzeit leider so nicht zu einem glaubwürdigen Kampf gegen Doping und zu einem unumstrittenen sauberen Schwimmsport bei“, sagte Kurschilgen in einem DSV-Statement am Dienstag auf Anfrage. „Opfer sind dabei die ehrlichen Hochbegabten, denen immer weniger begeisterte Schwimmfans glauben, dass sie ihre Leistungen manipulationsfrei erbringen.“

Tags zuvor hatte Athletensprecher Jacob Heidtmann seinen Unmut über die WM-Starts des umstrittenen Sun Yang deutlich geäußert. „Dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit für alle sauberen Athleten, für jeden, der für den sauberen Sport einsteht“, hatte Heidtmann gesagt. Hintergrund ist eine mit einem Hammer zerstörte Dopingprobe des Chinesen. Der Fall wird im September vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas verhandelt. Zu aktuellen Fällen und laufenden Verfahren könne er sich nicht äußern, erklärte Kurschilgen. „In jedem Fall ist diese Hängepartie bis zu einer Entscheidung des Cas für alle fairen und sauberen Aktiven der weltweiten Schwimmerfamilie sehr belastend.“

Nach Sun Yangs Titel über 400 Meter Freistil hatte der zweitplazierte Australier Mack Horton dem Chinesen den Handschlag verweigert, bei der Nationalhymne seinen Podestplatz nicht betreten und beim Foto der Medaillengewinner reichlich Abstand gehalten. Der Weltverband Fina hatte daraufhin Horton und den australischen Verband ermahnt. Veranstaltungen des Weltverbandes sollten nicht für persönliche Statements oder Gesten genutzt werden. In Bezug auf Sun Yang verwies die FINA auf die anstehende Verhandlung vor dem Cas.