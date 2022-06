Streit um Tierwohl bei Olympia : Wie die Politik den Reiter-Weltverband bloßstellt

Aktualisiert am

Olympia 2024 in Paris sollen „Spiele des Pferdewohls“ werden. Ein Report französischer Parlamentarier gibt Empfehlungen – und stellt den Weltverband in einer akuten Streitfrage geradezu bloß.

Die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) sieht sich einer massiven, aber auch konstruktiven Einmischung der Politik ausgesetzt: Eine parlamentarische Arbeitsgruppe der französischen Nationalversammlung hat einen Report erstellt, der helfen soll, die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu den „Spielen des Pferdewohls“ zu machen.

Wie wohl schon Anfang Mai abgeschlossen, zieht der fachkundige und detaillierte, mehr als 70 Seiten lange und in 46 Empfehlungen mündende Bericht erst jetzt in der Szene Kreise. Geradezu bloßgestellt wird die FEI in einer akuten Streitfrage: Die Politiker empfehlen, die Mannschaftsgröße beim Nationenpreis im Springreiten aus Tierschutzgründen von zuletzt drei wieder auf vier Paare mit Streichergebnis auszuweiten.