K.o.-Sieg gegen Wilder : Fury ist wieder Box-Weltmeister im Schwergewicht

Aktualisiert am

„Gypsy King“ Tyson Fury zeigte eine überaus dominante Vorstellung im Kampf gegen Titelverteidiger Deontay Wilder. Dieser muss die erste Niederlage in seiner Profiboxer-Karriere einstecken.

Tyson Fury ist wieder Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31 Jahre alte Brite gewann in der MGM Grand Garden Arena von Las Vegas gegen Titelverteidiger Deontay Wilder aus den Vereinigten Staaten durch technischen K.o. in der siebten Runde und ist neuer WBC-Champion. Für Fury war es der 30. Sieg im 31. Kampf.

Vor 17.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena zeigte Fury eine überaus dominante Vorstellung. Wilder ging bereits in der dritten Runde erstmals zu Boden und wirkte von da an schwer angeschlagen und blutete unter anderem aus dem Ohr. Für Wilder war es im 43. Kampf als Profiboxer die erste Niederlage überhaupt.

„The Gypsy King“ Fury war schon einmal Weltmeister, nachdem er im November in Düsseldorf überraschend Wladimir Klitschko (Ukraine) durch einen einstimmigen Punktsieg entthront hatte. Im Anschluss durchlebte der Boxer aus Manchester ein schwierige Zeit mit Drogen-Affären, Depressionen und Selbstmordgedanken. Im Oktober 2016 gab er seine Gürtel zurück.

Noch ist nicht ganz klar, wie es für Fury weitergeht. Entweder kommt es zu einer dritten Auflage gegen Wilder, der erste Kampf endete im Dezember 2018 mit einem Remis. Oder Fury darf sich auf einen Mega-Kampf gegen Landsmann Anthony Joshua freuen, der die Titel der anderen drei wichtigen Verbände im Schwergewicht (IBF, WBO und WBA) hält.