Skandal um Football-Trainer : Die Maske ist gefallen

Sein Spitzname entsprang vor ein paar Jahren einer Horrorfilm-Serie aus Hollywood. Der Grund: Die frappante Ähnlichkeit zwischen seinem Gesicht und dem von „Chucky“, einer Puppe, in der der Geist eines Mörders weiterlebt. Weshalb die Spieler von Jon Gruden sich an diese fiktionale Figur erinnert fühlten, war kein großes Geheimnis. Der Football-Trainer ließ seine Wut oft und öffentlich an ihnen aus, und zwar am liebsten aus kurzer Entfernung – von Angesicht zu Angesicht.

Was sich alles hinter dieser Maske verbirgt, weiß man allerdings erst seit ein paar Tagen. Da enthüllte die New York Times schrittweise Auszüge aus E-Mails, die der 58 Jahre alte Coach der Las Vegas Raiders in jenen Jahren verfasst hatte, als er im Interim als Fernsehkommentator für den Sender ESPN arbeitete. Sie ergaben das Bild eines aggressiven, herablassenden Typen, dem es leichtfällt, seine Mitmenschen mit einem Kaleidoskop an Stereotypen zu belegen.

Den afroamerikanischen Chef der Spielergewerkschaft, DeMaurice Smith, beschrieb er etwa als Mann „mit Lippen von der Größe von Michelin-Reifen“. Und den Geschäftsführer der Liga, Roger Goodell, als „Tunte“ und „ahnungslosen Anti-Football-Schlappschwanz“, der Druck auf Trainer ausübe, homosexuelle Spieler zu verpflichten. Er kritisierte die Bereitschaft der Nationalen Football-Liga NFL, weibliche Schiedsrichter einzusetzen, und empörte sich über die Protestaktionen schwarzer Profis gegen Polizei-Brutalität sowie über Regeländerungen, welche die Gesundheitsrisiken der Aktiven minimieren sollen.

Misogynes Arbeitsklima

Grudens gesammelte Ansichten finden sich in einer Kollektion aus über 600.000 E-Mails, die die National Football League im Rahmen einer internen Untersuchung der Unternehmenskultur einer ihrer Franchises zusammengetragen hatte. Bei der handelt es sich um die Washington Redskins, die im letzten Jahr ihren Teamnamen fallen gelassen haben und seitdem nach einer Alternative suchen.

Die Liga hatte sich eingeschaltet, nachdem im Juli 2020 insgesamt fünfzehn ehemalige Cheerleader der Washington Post ein misogynes Arbeitsklima mit sexuellen Nötigungen und verbalen Angriffen beschrieben hatten. Der Klub wurde im Juli deswegen von der NFL mit einer Geldbuße von zehn Millionen Dollar belegt. Der Untersuchungsbericht allerdings blieb unter Verschluss. Es dauerte deshalb mehrere Monate bis zur schrittweisen Enthüllung der E-Mails des Trainers, der 2003 im Alter von 39 Jahren mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl gewonnen hatte.

Kein anderer Ausweg

Gruden vermutete offensichtlich noch während des Wochenendes, dass er einen Sturm der Entrüstung aussitzen könnte: „Ich schäme mich, dass ich DeSmith beleidigt habe“, sagte er gegenüber seinem alten Arbeitgeber ESPN über seinen Kommentar zum Gewerkschafter. Aber: „Das hatte nichts mit rassistischen Gedanken zu tun.“

Als im Laufe des Montags das breite Spektrum seiner Animositäten bekannt wurde, sah er allerdings keinen anderen Ausweg als den Rücktritt von seinem Job. Den hatte er – dotiert mit 100 Millionen Dollar über eine Laufzeit von zehn Jahren – 2018 angetreten: „Ich liebe die Raiders“, schrieb Gruden in seiner Erklärung. „Es tut mir leid. Ich hatte nicht die Absicht, irgendjemanden zu verletzen.“ Die NFL in jedem Fall verurteilte die Äußerungen von Gruden als „entsetzlich, abscheulich und komplett im Widerspruch zu den eigenen Werten“.

Tatsächlich liefern die E-Mails, so die New York Times in ihrem Bericht über Grudens Abgang, „einen ungeschminkten Einblick in den exklusiven Kreis einer Gruppe von NFL-Insidern, zu denen weiße Männer in wichtigen Positionen gehören, die ohne Vorbehalte pornographische Fotos herumschicken, die Politik der Liga verhöhnen und ihre Sprache mit homophoben Scherzen anreichern“.

Und zwar im Kontrast zu den Bemühungen einer Liga, die sich angesichts eines Anteils von 70 Prozent schwarzen Spielern öffentlich ständig von Rassismus distanziert. Und die harte Disziplinarmaßnahmen gegen Aktive und Trainer wegen häuslicher Gewalt verhängt.

Hauptadressat der Gruden-E-Mails war Bruce Allen, der bei den Redskins von 2009 bis 2019 als Chefmanager amtierte und wegen Erfolglosigkeit gefeuert wurde. Beide Männer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Las Vegas Raiders, wo Gruden von 1998 bis 2001 schon einmal als Cheftrainer engagiert war. Und sie waren sich in Tampa Bay abermals begegnet.

Das erklärt die Offenheit der beiden in ihrem schriftlichen Gedankenaustausch. In einer E-Mail ging Gruden der New York Times zufolge so weit, Allen aufzufordern, ein Mitglied der Glazer-Familie, der die Buccaneers gehören, darum zu bitten, ihn zu fellationieren.

Allen soll geantwortet haben, Glazer würde dieses Angebot sicher annehmen. Welche Konsequenzen die Enthüllungen für Allen haben könnten, ist nicht klar. Denn der arbeitet seit seiner Entlassung in Washington nicht mehr im Bannkreis der Liga. Unter seiner Präsidentschaft sollen Cheerleader des Teams gezwungen worden sein, an einem Fotoshooting teilzunehmen, bei dem sie ihre Brüste entblößen sollten. Auch diese Bilder sollen sich Gruden und Allen zugeschickt haben.