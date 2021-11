Petr Hejmas Flucht : Der Regentag, der das Leben veränderte

Auf den Schultern der Anhänger: In seiner zweiten Saison in Düsseldorf wird Petr Hejma zum ersten Mal Deutscher Meister. Bild: imago

Im zweiten Drittel kam der Regen. Heute würde man das nicht mal merken. Am 15. September 1968 aber hatte das Eisstadion an der Düsseldorfer Brehmstraße noch kein Dach. Also: Spielabbruch, 6000 durchnässte Fans, 6000 verärgerte Fans. Eishockey-Stars wie die von Sparta Prag kamen nicht oft vorbei, und sei es nur für ein Testspiel. Es stand 5:2 für die Tschechen, als das Spiel abgebrochen wurde.

Weitaus folgenreicher war der Spielabbruch für Petr Hejma, Spartas Stürmer. Am 15. September sollte sich seine Zukunft entscheiden. Seine Zukunft und die Zukunft seiner Frau Marta. Sie war die treibende Kraft, mit ihr hatte er diesen Tag in der vergangenen Nacht minutiös geplant. Wann der 24-Jährige sich absetzt vom Rest des Teams, welchen Weg er nimmt, wann er am Treffpunkt in den Wagen steigt, um ein neues Leben im Westen zu beginnen. Doch nun dieser blöde Regen.