Aktualisiert am

Seit Jahrzehnten warten Box-Fans auf einen Kampf wie diesen: Doch nun ist das als „Megafight“ deklarierte Aufeinandertreffen von Tyson Fury und Oleksandr Usyk in weite Ferne gerückt.

Oleksandr Usyk ist auch deshalb Boxchampion dreier anerkannter Verbände im Schwergewicht geworden, weil er harte Treffer ganz gut wegstecken kann. Geht es um taktische Spielchen und Beleidigungen in seine Richtung, ist das Maß irgendwann aber voll.

Deshalb hat der 36 Jahre alte Pro­fi mit dem makellosen Rekord (20 Siege) in der Türkei gerade das Trainingscamp für einen Kampf aufgelöst, der ihm so viel Ruhm und Geld wie keiner zuvor eingebracht hätte. Es ist der „Megafight“, der alle Beteiligten in der flamboyanten Branche schon vorab zu elektrisieren wusste, seitdem er eigentlich fest vereinbart war.