Kerley ist der schnellste Mann : Der Sieg gebührt Tante Virginia

Vielleicht sind Nationalstolz und Patriotismus das Rezept, mit dem die Vereinigten Staaten für die Leichtathletik zu gewinnen sind – eine Sportart, in der Amerika eine Weltmacht ist, die aber Mühe hat, im wichtigsten Sportmarkt der Welt Aufmerksamkeit zu finden. Die Zuschauer wirkten jedenfalls sehr zufrieden, als sie am Samstagabend, am zweiten Tag der Weltmeisterschaft von Eugene im Bundesstaat Oregon beim Rennen um den Titel des schnellsten Mannes der Welt, drei Amerikaner bejubeln durften: Fred Kerley, der im Vorlauf 9,79 Sekunden gelaufen war, warf sich vor Marvin Bracy und Trayvon Bromell (beide 9,88) ins Ziel und gewann in 9,84 Sekunden.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

„USA, USA, USA!“ riefen die Besucher des kleinen, rund 25.000 Zuschauer fassenden neuen Stadions Hayward Field ausdauernd, als die drei in Stars and ­Stripes gehüllt auf die Ehrenrunde gingen. Sie hatten etwas gutzumachen. Bei den Olympischen Spielen des vergangenen Jahres gewann kein einziger amerikanischer Läufer eine Goldmedaille. Die Hymne vom Land der Freien und der Heimat der Tapferen sollte trotzdem erst am nächsten Tag gespielt werden, bei der Siegerehrung.