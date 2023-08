In seiner neuen Heimat wirbt Neymar um Verständnis: „Al-Hilal ist ein gigantischer Klub. Es wird Spaß machen, mit all den Topstars wie Ronaldo oder Benzema in einer Liga zu spielen.“ Und überhaupt: Brasilien werde diese Liga sicher verfolgen, ist Neymar überzeugt. Mit dem Wechsel zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien, der Neymar angeblich 160 Millionen Euro pro Jahr einbringen soll, löst das Enfant terrible des brasilianischen Fußballs in seiner Heimat allerdings keine großen Begeisterungsstürme aus. Ob ganz Brasilien tatsächlich zusehen wird, wenn Neymar im König-Fahd-Stadion in Riad aufläuft, daran gibt es begründete Zweifel.

„Neymar ist die größte Talentverschwendung in der Geschichte des Fußballs“, zieht der Kolumnist Juca Kfouri für die angesehene Tageszeitung „Folha“ aus São Paulo ein vernichtendes Fazit. Und wagt einen Vergleich: Der Franzose Kylian Mbappé habe ein Angebot erhalten, das noch höher war als das des Brasilianers, es aber anders als Neymar abgelehnt. „Im Alter von 24 Jahren, sieben Jahre jünger als Neymar, hat Mbappé seine Karriere als Spieler und die von ihm angestrebten Erfolge über das Geld gestellt . . . Und er ist Weltmeister für Frankreich.“ Kfouri trifft damit die Stimmungslage um Neymar ganz gut.