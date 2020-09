Nach Pokal-Aus : Leistner greift Dresden-Fan an

Aktualisiert am

Leistner greift Dresden-Fan an

Nach der 1:4 Niederlage des HSV kommt es durch Toni Leistner während eines Interviews zu einem Eklat. Ein Fan soll den Innenverteidiger beleidigt haben. Der Fußballprofi greift diesen daraufhin an.

Das TV-Interview war gerade in vollem Gange, dann sprang Toni Leistner über die Brüstung, lief die Stufen der Tribüne hoch und schnappte sich einen Fan von Dynamo Dresden. Der Innenverteidiger des Fußball-ZweitligavereinHamburger SV packte den Anhänger am Kragen und stieß ihn zu Boden. Ein Ordner griff danach ein. „Er hat meine Familie und mich beleidigt“, erklärte Leistner nach der 1:4-Pokalniederlage des HSV beim Drittligaklub bei Sky seinen Ausraster.

Beleidigung hin oder her, diese Aktion dürfte für den 30 Jahre alten Neuzugang ein Nachspiel haben, auch wenn sich der neue Trainer Daniel Thioune zunächst zurückhaltend äußerte. „Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass Toni Leistner den Rückweg angetreten hat von der Tribüne. Da muss im Vorfeld sicher etwas passiert sein. Aber das kann ich nicht bewerten, ich habe weder Bilder noch von was das Ganze ausgegangen ist“, sagte Thioune.

Die Szene passte zu einem völlig gebrauchten Abend der Norddeutschen. Was als Neustart gedacht war, endete in einer Blamage. Die Hanseaten offenbarten vor dem Ligastart am Freitag ( 18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) gegen Fortuna Düsseldorf riesige Probleme.

Leistner ist in Dresden geboren und spielte von 2010 bis zum Zweitligaabstieg 2014 bei den Sachsen. Ob er während des Pokalspiels oder danach beleidigt wurde, blieb zunächst offen.