Hansi Flick im Interview : „Jedes Wort ist gleich viel wert“

Herr Flick, uns fällt im Fußball kaum jemand ein, der den Teamgedanken so hervorhebt wie Sie. Küchenpsychologisch gefragt: Hat es da in Ihrer Karriere mal ein traumatisches Erlebnis gegeben?

Nein. Ich war schon als Spieler sehr teamorientiert, es war immer mein Ziel, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und mit dem, was ich einbringen kann, das Team zu stärken. Nur so kannst du Erfolg haben. Und auch als Trainer hatten wir mit dem Trainerteam nie Schwierigkeiten, den Teamgedanken vorzuleben und in der Mannschaft zu stärken.