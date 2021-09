Abschiede stehen bevor : Noch einmal Attacke beim BVB

Ein Gefühl von Wehmut schwingt mit, wenn Michael Zorc sich in diesem Herbst auf die Champions-League-Reisen durch Europa begibt. Der Flug nach Istanbul, wo Borussia Dortmund am frühen Mittwochabend (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League sowie bei DAZN) bei Besiktas antritt, markiert für den Sportdirektor des BVB den Auftakt seiner letzten Saison, bevor er sich 2022 in den Ruhestand zurückzieht.

„Ich versuche schon, mir manche Situationen vielleicht noch bewusster zu machen als in den Jahren zuvor, weil es in der Tat das letzte Mal sein wird, dass ich in bestimmte Stadien fahre oder dass wir gegen die eine oder andere Mannschaft spielen“, erzählt Zorc am Telefon. Allzu viel Sentimentalität möchte er aber lieber nicht zulassen. Denn wichtiger als irgendwelche Abschiedsgedanken ist ihm, was immer im Vordergrund steht, wenn Borussia Dortmund in der Königsklasse spielt: „Ich will gewinnen. Darum geht es mir.“