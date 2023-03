Seit Wochen ist der französische Abwehrspieler in Form. In München wird er nie der Star der Mannschaft werden. Dafür aber möglicherweise das, was für ein funktionierendes Team fast genauso wichtig ist.

Am Samstag saß der heimliche Held dieser Woche wieder mit Handschuhen und Mütze unter dem Dach an der Seitenlinie. Er konnte sehen, wie in dem Fußballstadion, in dem er am Mittwoch für den FC Bayern München so gut gegen Kylian Mbappé, den Stürmer aus Paris, gespielt hatte, auf seiner Position jetzt Benjamin Pavard gegen Mërgim Berisha und Ermedin Demirović, die Stürmer aus Augsburg, spielte.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er konnte sehen, wie Pavard den Ball immer wieder eroberte. Er konnte sehen, wie Pavard den Ball in der 19. und 35. Minute sogar ins Tor schoss. Und so konnte Josip Stanišić alles in allem auch sehen, warum er in den Wochen seit der Weltmeisterschaft oft mit den anderen Ersatzspielern unter dem Dach an der Seitenlinie saß und dort wohl weiterhin sitzen wird. Denn der Abwehrspieler Josip Stanišić mag der heimliche Held dieser Woche gewesen sein. Doch der Abwehrspieler Benjamin Pavard ist der heimliche Held dieses Jahres.