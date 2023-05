Das Beste kommt zu dem, der warten kann. Auch im Fußball. Marius Bülter hat am Freitagabend in Mainz einen ganz besonderen Rekord aufgestellt. Er schoss per Foulelfmeter nach 101 Spielminuten und 13 Sekunden das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte in einem wahnwitzigen Spiel, das der FC Schalke 04 nach 103 Minuten mit 3:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 endlich gewonnen hatte.

Dem Spielverlauf nach verdient, denn die Königsblauen waren in diesem hin und her wogenden Duell die etwas bessere Mannschaft, auch, weil sie mehr wollten und zu allem entschlossen waren. Wie sonst auch die Mainzer, die sich in diesem Freitagabendkrimi aber zu viele Blößen gaben und letztlich zwar zweimal Rückstände aufholten, nach Bülters Treffer zum 1:0 (26.) durch Barreiros Ausgleich nach Aaróns Eckball sowie nach Krauß‘ fein herausgespieltem Tor zum Schalker 2:1 (60.) durch Aaróns gefühlvollen Freistoß über alle Schalker hinweg.

Nach dem 2:3 durch Bülters Schlusspointe kamen die Rheinhessen indes kein drittes Mal wieder auf die Beine. Zu tief saß der Verdruss über die nächste Niederlage nach dem 0:3 in Wolfsburg und über einen Strafstoß, den fast alle Mainzer als ungerecht empfunden hatten.

Die Schalker und, was wichtiger war, Schiedsrichter Dr. Martin Jöllenbeck nicht. Ihn hatte der Videoschiedsrichter Günter Perl in die Review Area gebeten, um sich die Szene, die den Foulelfmeter ausgelöst hatte, anzuschauen. Der Freiburger Unparteiische hatte die Momentaufnahme nicht vor Augen, weil seine Augen in der 103. Minute auf den Mainzer Torhüter Robin Zentner gerichtet waren, der eine hohe Schalker Hereingabe abgefangen hatte.

„Das war ein langes Halten“

Zuvor jedoch war passiert, was Jöllenbeck erst jetzt, vor dem Bildschirm für solche Gelegenheiten stehend, wahrnahm. Zunächst ein kurzes Ziehen des Schalkers Bülter an seinem Mainzer Gegenspieler Anthony Caci und dann ein längeres Ziehen von Caci an Bülters Trikot. Erst danach hatte Zentner den Ball gefangen. „Das war ein langes Halten, für das es den Elfmeter gab“, erklärte Jöllenbeck seine Entscheidung, „bei Bülter war es ein kurzes Halten – und es war die Frage, ob es überhaupt ein Foul war.“

Über diese Beurteilung der entscheidenden Szene kurz vor Toresschluss regte sich der Mainzer Trainer Bo Svensson dermaßen auf, dass er aus der Trainerkabine in die Mixed Zone stürmte und den dort ihre Interviews führenden Journalisten laut zurief: „Das ist ein Skandal, das ist kein Elfmeter.“ Svensson, ein sehr emotionaler Trainer, der verbal schon öfters über die Stränge schlug, nahm später in der Pressekonferenz das Wort „Skandal“ zurück, beharrte aber auf seinem Standpunkt, dass den Mainzern in dieser Szene Unrecht widerfahren sei. Dem war nicht leichthin zu widersprechen, da Jöllenbecks These, dass, wer länger und heftiger zieht, am Ende recht bekommt, weil der Gegenspieler zwar früher, aber dafür sanfter und kürzer zupft, auch nicht allzu stichhaltig anmutet.

Der erfahrenste Mainzer Profi, Innenverteidiger Stefan Bell, relativierte die Aufregung um die Szene des Spiels. „Wir müssen uns ein wenig vom Elfmeter lösen“, sagte der faire Sportsmann, „die Niederlage war verdient, weil die Schalker heute besser waren.“ Das kann man wohl sagen. Die Westfalen, schon vorige Woche beim 2:1 daheim gegen Werder Bremen ein gefeierter Last-Minute-Gewinner und am Freitag schon wieder, hatten es aufs Neue geschafft, sich ihre Leidenschaft zu bewahren und trotzdem kühlen Kopfes zu handeln, als die Momente der Entscheidung gekommen waren.

Sie hatten sich in Mainz samt ihrer knapp 6000 enthusiastischen Begleiter auf den Rängen als eine verschworene Gemeinschaft präsentiert, die sich gegen die robusten Mainzer couragiert durchgesetzt hatte. Und so bekam das Publikum einen furiosen Fußballabend serviert, der zumindest in puncto Dramaturgie keine Wünsche offen ließ. Bülter, mit nun elf Treffern der beste Schalker Torschütze, bewahrte sich, auch wenn er kurz vor dem finalen Strafstoß eine Megagelegenheit nicht genutzt hatte, seine Kaltblütigkeit, als es darauf ankam. „Jedes Tor“, sagte er, „gibt mir Selbstvertrauen – und die Leistung der Mannschaft noch dazu.“

Mehr zum Thema 1/

„Wenn du drei Tore in Mainz schießt“, sagte der hart am Schalker Wunder arbeitende Fußballlehrer Thomas Reis, „kann man nicht von einem glücklichen Sieg sprechen.“ Der Mann hatte am Freitagabend leicht reden. Zumindest über Nacht konnten alle Schalker angesichts des womöglich nur kurzfristigen Sprungs auf Rang 14 das belebende Gefühl auskosten, beim Blick auf die Tabelle nicht ganz nach unten schauen zu müssen.

Tom Krauß, der von RB Lepzig ausgeliehene deutsche U21-Nationalspieler, beschrieb sein Hochgefühl so: „Wenn ich heute ins Bett gehe, denke ich mir, geil, für diesen Verein spiele ich. Diese Momente nehme ich gerne mit.“ Auf ihnen lässt sich aufbauen, falls es die kommenden Gegner zulassen.

Für die Schalker geht es als nächstes zum FC Bayern München, ehe das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt folgt und am 34. Spieltag die Reise zu RB Leipzig. Angesichts dieser renommierten Widersacher kann einem schon mal schwindlig werden. Die Schalker aber plagt derzeit keine Höhen- oder Tiefenangst. Sie scheinen mit heißen Herzen und klaren Köpfen gerüstet für die letzten Bergetappen zum Traumziel Klassenverbleib.