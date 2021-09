Julian Nagelsmann im Interview : „Man muss Menschenfänger sein“

Herr Nagelsmann, was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Trainer im modernen Fußball haben muss?

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Man muss ein Menschenfänger sein. Die Spieler haben heute mehr Interesse, sich selbst zu vermarkten. Als Trainer muss man es hinkriegen, dass nicht die Interessen der Spieler, sondern die Interessen des Teams im Vordergrund stehen. Das geht aber nicht nur durch die Art und Weise, wie man ist. Es reicht nicht, der Gute-Laune-Onkel zu sein, gerade für Spieler, die aus den Nachwuchsleistungszentren kommen. Man muss sie inhaltlich überzeugen.

Bundesliga Liveticker

Ich will mit Ihnen über die Rolle des Trainers sprechen. Lassen Sie uns mit dem Kompetenzbereich anfangen, der seit Ihrer Beförderung in die Bundesliga immer mehr diskutiert wird: dem fachlich-taktischen. Als Sie mit 28 Jahren Trainer der TSG Hoffenheim, damals Tabellenvorletzter, geworden sind, haben Sie etwas Mutiges gemacht.

Ich habe im ersten Spiel gegen Werder Bremen auf Dreierkette umgestellt.

Stimmt. Und Sie haben Pirmin Schwegler, den Kapitän der Mannschaft, aus der ersten Elf gestrichen. Warum?

Das hatte sportliche Gründe. Pirmin ist ein herausragender Mensch, mit dem ich heute noch einen engen Draht habe. Auf seiner Position im Mittelfeld wollte ich damals einen sehr dynamischen Spieler. Solche Entscheidungen sind hart. Und wenn es der Kapitän ist, hat es auch eine mediale Wirksamkeit. Wir mussten mit viel Power spielen, um Tore zu schießen. Dafür war er nicht der passende Spieler.

Sie haben damals den Abstieg verhindert – und sogar Pirmin Schwegler überzeugt. Er hat den Verein nicht verlassen, obwohl klar war, dass es in der ersten Elf kein Platz mehr für ihn geben wird. Später sagte er über Sie: „Ich blieb bewusst noch ein Jahr, weil ich ihn erleben wollte, weil ich merkte, dass ich das als Spieler mitnehmen muss. Ich lernte ganz neue Elemente kennen.“ Was haben Sie anders gemacht?

Wenn ein Trainer ein abstiegsbedrohtes Team übernimmt, hört und liest man oft: Wir müssen defensiv stabiler stehen und zu Null spielen. Ich bin das anders angegangen. Ich habe gesagt: Am Ende gewinnst du Spiele nur, wenn du mehr Tore schießt als der Gegner – und nicht, wenn du keines kriegst. Da haben die Spieler auch ein bisschen geschluckt. Es war ja Abstiegskampf. Sie haben dann aber entdeckt, dass ich durch die Art, wie ich Spieler in der Offensive positioniere, automatisch auch ein gutes Gegenpressing, eine gute Konterabsicherung habe. Wenn du im eigenen Ballbesitz mutig bist, bist du weit weg vom eigenen Tor. Das war sicherlich ein bisschen anders als die Dinge, die die Spieler vorher gemacht haben.

Es gab in Hoffenheim später aber auch Kritik an Ihrer Taktik. Ihr Stürmer Andrej Kramarić sagte: „Wir wechseln zu oft das System während des Spiels. Wir sind nicht bereit dafür.“ Wie haben Sie das aufgenommen?

Es ist grundsätzlich immer wichtig, sich die Meinungen der Spieler anzuhören und sie auch zu akzeptieren. Andrej hatte das Gefühl, dass wir zu schnell innerhalb eines Spiels das System gewechselt haben, dass es nicht genug Anpassungszeit gab. Du musst dem Spieler erklären, warum du das machst. Wir wollten beim Gegner etwas auslösen. Und wenn das nicht geklappt hat, haben wir wieder umgestellt. Wir haben damals nicht mehr so viele Spiele gewonnen wie am Anfang. Jeder war ein bisschen frustrierter. Es war mir wichtig, mit Andrej persönlich zu besprechen, dass man das nicht öffentlich äußert. Am Ende war es so: Meinung anhören, diskutieren – und die Lehren daraus ziehen.