Darmstadt-Trainer Grammozis : „Das Menschliche steht an erster Stelle“

Für Dimitrios Grammozis endet das Kapitel Darmstadt 98 am Sonntag mit dem letzten Saisonspiel. Im Interview spricht der Trainer über seine bewegte Zeit bei den „Lilien“, die Entwicklung des Teams – und seine Trennung vom Klub.

Haben Sie Ihre erste Profi-Trainerstation als wilden Ritt empfunden? Rettung vor dem Abstieg in der Vorsaison, in dieser Spielzeit runter auf Rang 17 und dann wieder hoch bis hin zum Aufstiegskampf inklusive gescheiterter Vertragsverhandlungen.

Es waren auf jeden Fall nie langweilige 16 Monate. Ich habe ein noch besseres Bewusstsein dafür bekommen, wie sich die Dinge im Profibereich entwickeln können und vor allem wie schnelllebig er ist. Es war eine ungeheuer tolle Erfahrung, mich als Cheftrainer auf diesem Niveau beweisen zu können. Mich mit all den positiven und negativen Begebenheiten und Mechanismen auseinanderzusetzen.

Woran machen Sie Ihre eigene Weiterentwicklung fest?

Was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ist, immer offen zu bleiben. Nur wer sich öffnet, kann die Dinge aufsaugen, die einen weiterbringen. Ich habe auch von den Spielern viel gelernt. Zum Beispiel noch besser einzuschätzen, wer wann wie mit seinen Qualitäten die Mannschaft weiterbringt. An welche Spieler man wie lange glaubt und an ihnen festhält, auch wenn sie mal nicht gut im Spiel sind.

Wie sehr muss man Alphatier sein in diesem Job?

Mit dem Begriff kann ich wenig anfangen. Ich definiere mich nicht darüber, dass ich Wert darauf lege, von den Spielern gesiezt zu werden. Wichtig ist, sich als Persönlichkeit gut und authentisch zu präsentieren. Nicht so zu agieren, wenn es gut läuft, und anders in schlechten Phasen. Man arbeitet mit Menschen zusammen – das darf man nie vergessen. Das Menschliche steht bei mir immer an erster Stelle. Ich denke, diese Art des Umgangs durch uns im Trainerteam haben die Spieler zu schätzen gewusst.