Überraschung in Bundesliga : Magath soll Hertha BSC vor dem Absturz retten

Mit dieser Lösung rechnete kaum jemand: Nach dem Aus von Tayfun Korkut holt Hertha BSC Felix Magath als Trainer zurück in die Bundesliga. Er ist die letzte Hoffnung für die Berliner am Abgrund.

Es war nur ein kleiner Satz, den Fredi Bobic während seiner Erläuterungen und Analysen nach der nächsten Niederlage von Hertha BSC fallen ließ, doch bei etwas genauerem Hinhören wurde hinter den Worten des Sportgeschäftsführers eine tiefe Hilflosigkeit sichtbar. „Am liebsten würden wir ein paar andere Sachen tauschen“, sagte der Sportgeschäftsführer auf die Frage, ob eine Entlassung von Trainer Tayfun Korkut auf die 2:0-Niederlage beim direkten Abstiegskonkurrenten Borussia Mönchengladbach folgen würde.

Er meinte wohl Teile des schlecht zusammengestellten Kaders, für dessen labile Statik eher Bobic selbst als Korkut zuständig ist. Und vielleicht würde Bobic auch gerne das wirtschaftliche Umfeld des Klubs loswerden. Der Investor Lars Windhorst und seine Leute haben zwar schon mehr als 370 Millionen Euro in den Klub gesteckt, lösen aber auch in dieser für die nähere Zukunft so wichtigen Saisonphase permanente Unruhe aus. Weil sich Mannschaft und Investor aber nicht so schnell austauschen lassen, traf es am Sonntagmorgen Korkut.

Nach nur zwei Punkten in der Rückrunde und dem Abrutschen auf Tabellenplatz siebzehn sei man „zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen“, sagte Bobic. Korkuts Aus ist auch für den Sportchef eine herbe Niederlage. War er es doch, der den Trainer im November zur Überraschung als Nachfolger von Pal Dardai präsentiert hatte.

Korkut war nicht das Hauptproblem

Das Experiment mit dem zuvor lange Zeit anstellungslosen Korkut funktionierte aber nur für kurze Zeit. Einem verheißungsvollen Start mit sieben Punkten aus vier Spielen folgte der sportliche Absturz. Aus 13 Spielen mit der Mannschaft holte Korkut nur neun Punkte. Einen schlechteren Punktschnitt hatte seit drei Jahrzehnten kein Trainer bei Hertha BSC. „Leider konnten wir aus verschiedenen Gründen den guten Start unserer Arbeit nicht halten“, wurde Korkut in einer Mitteilung durch den Verein zitiert.

Trotz der schlechten Bilanz war Korkut sicher nicht das Hauptproblem dieses immer massiver vom Abstieg bedrohten Klubs. Seit dem Einstieg des Investors Lars Windhorst im Sommer 2019 ist Korkut bereits der sechste Trainer, der sich erfolglos an Verein und Mannschaft versuchte. Sein Nachfolger muss nun kurzfristig retten, was angesichts des flickenhaft zusammengestellten Kaders und strategischer Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahren kaum noch zu retten ist.

Die Lösung, die Hertha dann am Sonntagabend präsentierte, ist eine, mit der kaum jemand gerechnet hat: Felix Magath soll nach zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurückkehren und die Berliner vor dem drohenden Abstieg bewahren. „Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen“, sagte Bobic am Sonntagabend.

„Ich hatte sehr klare Gespräche mit Fredi Bobic. Uns ist die sportliche Lage bewusst. Ich bin bereit, mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele“, sagte Magath. Der 68-Jährige hatte bis 2012 den VfL Wolfsburg trainiert. Zuvor war er bei sieben weiteren Bundesliga-Klubs aktiv. Mit den Bayern und Wolfsburg wurde er deutscher Meister. Stuttgart und Frankfurt rettete er einst vor dem Abstieg.