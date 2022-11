Dortmunder Misere : Jeder spielt für sich allein

Ziemlich verloren standen die Dortmunder am Ende eines wilden Fußballspiels auf dem Rasen, die Blicke waren auf den Boden gerichtet, enttäuscht, frustriert und wohl auch ein wenig verschämt. Die 4:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach war ärgerlich, aber noch schmerzhafter war der Blick auf die finstere Gesamtlage, an der sich nun bis Ende Januar nichts mehr ändern lässt.

„Unruhige Wochen“ stünden dem Klub bevor, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nachdem der als Mitfavorit auf den Bundesligatitel in die Saison gestartete Revierklub als Tabellensechster in die Winterpause geht. Mannschaften wie Bayern München, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, aber auch Union Berlin und der SC Freiburg spielen einfach den besseren Fußball, lautet die bittere Erkenntnis.

Noch schlechter waren die Dortmunder nach 15 Spieltagen zuletzt 2017 unter Peter Bosz, der umgehend entlassen wurde. Mit den folgenden Trainern hatte der BVB zum gleichen Zeitpunkt 39 (2018), 29 (2019), 31 (2021) und 28 (2022) Punkte erspielt, jetzt sind es 25.

„Wir starten bei minus“

Das Projekt mit Edin Terzic stockt und hakt, so viel lässt sich vor der langen Pause festhalten. Nach dem 3:0 gegen den VfL Bochum vor einer Woche hofften die Dortmunder noch, trotz der vielen fußballerischen Defizite im Winter „voll dabei“ zu sein, sagte Terzic, nun erklärte der Trainer mit Blick auf die Rückrunde: „Wir starten nicht bei null, sondern wir starten bei minus.“

Viel tiefer gingen die Analysen, die am späten Freitagabend von den Verantwortlichen vorgenommen wurden, am Ende eines schwer enttäuschenden Halbjahres erstmal nicht. „Wir haben einige Themen, an denen wir arbeiten müssen, im Offensivbereich, was Standardsituationen betrifft, aber auch im Defensivbereich“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, was übersetzt so viel heißt wie: Eigentlich funktioniert nichts richtig gut in dieser Mannschaft.

Eine Hoffnung liegt in der Rückkehr verletzter Schlüsselspieler, der Kapitän Marco Reus kann sich jetzt gründlich erholen, der Torjäger Sebastién Haller wird vielleicht bald gesund sein, auch der Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud wird zurückerwartet.

Das zentrale Problem ist aber, dass es schon wieder nicht gelungen ist, ein funktionierendes Kollektiv zu formen, das mehr ist als eine lose Ansammlung einiger ganz guter Einzelspieler. Das zeigte sich in Mönchengladbach in einer frappierenden Deutlichkeit.

Starke Kollektive seien in der Lage, Zweikämpfe als Gemeinschaft zu gewinnen, erklärte Julian Brandt, dem ein schönes Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen war (19.). Beim BVB hingegen spiele „jeder einzeln: Der eine geht raus, dann wird er überspielt, dann kommt der nächste“.

Das Team müsse lernen „zu funktionieren, wie eine Art Fischschwarm“ erläuterte Brandt und wies in Anspielung auf den SC Freiburg oder Union Berlin auf Konkurrenten hin, „die das hervorragend machen und damit erfolgreich sind.“ Trotz Trainerwechsel und einer grundlegenden Kaderauffrischung im Sommer ist in Dortmund abermals kein gesunder Mannschaftsgeist entstanden.

Schlotterbeck übermotiviert

Und so verrichteten Leute wie Emre Can oder Raphael Guerreiro wie so oft auch in Mönchengladbach irgendwie ziemlich lustlos Dienst nach Vorschrift. Mats Hummels geht allen mit seiner öffentlichen Kritik auf die Nerven, selbst Jude Bellingham hat immer mehr Mühe, für die Kollegen mitzuarbeiten.

Und Nico Schlotterbeck wirkt wie ein übermotivierter Aktivist und produzierte einen Fehler nach dem nächsten. Vor dem 1:0 durch Jonas Hofmann verpasste er den Moment, den Torschützen aufzunehmen und beim Abschluss zu stören (4.), vor dem 2:1 durch Ramy Bensebaini verschätzte er sich bei einem Kopfball woraufhin Mats Hummels sich zu einem Foul gezwungen sah.

Der anschließende Freistoß führte zur abermaligen Gladbacher Führung. Und vor dem 3:1 verteidigte Schlotterbeck so riskant, dass Marcus Thuram nach einer kurzen Tempoverschärfung freie Bahn zum Tor hatte und den Ball ins Netz schob (33.).

Immerhin schoss Schlotterbeck in seiner bislang schwächsten Halbzeit dieser Saison auch sein erstes Tor für den BVB (4.) und hielt das verrückte Spiel damit zunächst offen, das mit Manu Konés 4:2 unmittelbar nach der Pause aber entschieden war.

„Da fehlt mir ehrlich gesagt gerade der Ansatz. Das ist nicht zu erklären“, sagte Kehl zu der geradezu aufreizenden Passivität, mit der der BVB die Gladbacher zu diesem Treffer eingeladen hatte. Es war ein Satz, der die ganze Ratlosigkeit beschrieb, mit der die Dortmunder nun in den langen Bundesligawinter gehen. Wie so oft in den vergangenen Jahren wird die sportliche Leitung eine kritische Analyse vornehmen, in deren Zentrum nicht nur der teure Kader, sondern auch die Arbeit von Trainer Edin Terzic stehen wird.