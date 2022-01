Aktualisiert am

Bremen gewinnt mit 4:3 : Verrückte zweite Liga in Paderborn

Zwei aberkannte Tore und zwei aus der Distanz. Das ist ein Teil der Bilanz des Spiels in Paderborn. Darmstadt 98 steht nach einem Sieg in Ingolstadt an der Tabellenspitze, Rostock und Heidenheim bleiben torlos.

Der FC Hansa Rostock hat seine sportliche Talfahrt nicht stoppen können. Der Aufsteiger kam am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim über ein 0:0 nicht hinaus und wartet nunmehr schon seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg. Gegner Heidenheim verpasste die Rückkehr auf den dritten Tabellenplatz.

In einem langweiligen Spiel waren die im Vergleich zum 0:2 im DFB-Pokal bei RB Leipzig auf acht Positionen umformierten Gastgeber zwar die optisch überlegene Mannschaft. Hochkarätige Torchancen sprangen gegen die kompakt stehenden Heidenheimer allerdings kaum heraus. Die Gäste hielten sich in der Offensive zurück. Hansas Torhüter Kevin Kolke musste im ersten Abschnitt nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Auch nach Wiederanpfiff war auf dem Rasen vor den leeren Rängen des Ostseestadions nicht viel los. Beide Offensivreihen fanden keine Mittel, um die gegnerischen Defensiven ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Der größte Aufreger war in der 79. Minute ein Schuss des eingewechselten Svante Ingelsson. Der Ball wurde von einem Heidenheimer jedoch vor der Torlinie abgewehrt. In der Schlussminute vergab Hansas John Verhoek aus zentraler Position kläglich.

Darmstadt an die Tabellenspitze

Der SV Darmstadt 98 hat nach einem dominanten Auftritt beim Tabellenletzten FC Ingolstadt die Tabellenführung übernommen. Die Hessen siegten am Samstag im zuschauerlosen Ingolstädter Sportpark mit 2:0 (1:0). Sie zogen mit 39 Punkten am FC St. Pauli vorbei, der am Vortag das Stadtderby gegen den Hamburger SV verloren hatte. Tim Skarke mit einem Traumtor (15. Minute) und der eingewechselte Aaron Seydel (82.) erzielten die Tore für die Gäste, die noch deutlich höher hätten gewinnen können.

Der im Winter mit einigen Neuzugängen ausgestattete FC Ingolstadt bleibt mit nur zehn Zählern ein Abstiegskandidat. Bei den Schanzern lief wie beim 1:6 im Hinspiel wenig zusammen. Der mazedonische Neuzugang Visar Musliu konnte wegen der fehlenden Spielberechtigung nach der kurzfristigen Verpflichtung noch nicht die Abwehr verstärken. Zur Pause musste auch noch die neue Nummer 1, Dejan Stojanovic, wegen einer Verletzung durch Robert Jendrusch ersetzt werden. Der Ersatztorwart patzte beim 0:2 und wehrte einen unplatzierten Schuss nach vorne ab.

Auf dem Platz war über 90 Minuten ein Klassenunterschied zu sehen. Die Ingolstädter begann mutig mit einem guten Freistoß von Florian Pick (11.). Aber dann kam Darmstadt: Skarke traf nach einer Flanke von Matthias Bader volley aus spitzem Winkel. Es folgten Großchancen für ein rasches 2:0. Luca Pfeiffer zielte nach Vorlage von Skarke neben das Tor (22.). Tobias Kempe schoss einen Freistoß an die Latte (36.). Nach der Pause bäumte sich Ingolstadt auf, blieb aber chancenlos.

Werder Bremen hat ein Spektakel beim SC Paderborn nach einem Rückstand von zwei Toren noch gewonnen. Die Norddeutschen besiegten den SC Paderborn am Samstag mit 4:3 (1:2). Bremen, das nun fünf Spiele in Serie gewonnen hat, hat nun 35 Punkte und liegt auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Paderborn hat fünf Zähler weniger.

In einer äußerst abwechslungsreichen Partie mit Traumtoren und zahlreichen Wendungen holten zweimal Florent Muslija (15. Minute/Foulelfmeter, 38.) und Felix Platte mit einem Treffer fast aus dem Mittelkreis (57.) den zunächst deutlichen 3:1-Vorsprung für Paderborn heraus. Marvin Ducksch (35.) war das zwischenzeitliche 1:1 gelungen. Romano Schmid (59.), Niclas Füllkrug (66.) und Ömer Toprak (86.) drehten die Partie zugunsten von Werder. Auf beiden Seiten wurde in der zweiten Halbzeit noch jeweils ein Treffer aberkannt.