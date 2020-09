Mick Schumacher siegt in Monza : Gerührt wie einst der Vater

Emotionale Wende in Monza: Mick Schumacher gewinnt das Formel-2-Rennen und erinnert nicht nur deshalb an den Rekordweltmeister. Nun hofft er auf höhere Aufgaben.

Da schaut her: Ein Schumacher siegt wieder in Monza. Bild: dpa

Für Ferrari gab es am Wochenende in Monza doch etwas zu feiern. Die Strategieabteilung mit dem Formel-1-Teamchef Mattia Binotto klatschte Mick Schumacher Beifall für dessen Sieg am Samstag im Hauptrennen der Formel 2. Und somit auch sich selbst. Ist der Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher doch Mitglied der Fahrer-Akademie, jener Ferrari-Fahrschule, die zuletzt als Talentreservoir reüssierte. Charles Leclerc sprang aus der Schmiede in die Formel-1-Lehre Alfa Romeo (einst Sauber) und wird inzwischen dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel in der Scuderia vorgezogen. Nun führen drei Eleven, wenn auch von anderen herangeführt und ausgebildet, die Formel 2 an: der Brite Callum Illot nach 14 von 22 Rennen mit 149 Punkten vor Schumacher II (143) und dessen Teamkollegen, dem Russen Robert Schwarzman (140). Die Sprungbrettliga bietet eine in der Formel 1 vermisste Spannung im doppelten Sinne: Wer wird Meister – und wer schafft den Aufstieg in die Formel 1 2021?

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Binotto hat vor knapp zwei Wochen angekündigt, mit Schumacher über dessen Zukunft im Sinne Ferraris zu sprechen. Nicht ganz nebenbei erwähnte er die Bedeutung der zweiten Saisonhälfte. Sie hat gewaltigen Einfluss auf die Beförderung etwa zu Alfa Romeo, einer Art Kooperationsteam in der Formel 1. Dass die Schweizer, wie kolportiert, ihre Stammpiloten, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, zur Disposition stellen, schürt wohl den Mehrkampf in der Ferrari-Akademie um einen Platz in der Königsklasse. Schumacher gelang am Wochenende der größte Sprung: der erste Sieg in diesem Jahr. Vorbereitet mit einem brillanten Start. Von Position acht ab durch die Mitte bis Platz zwei vor der ersten Schikane brauchte er nur rund 450 Meter. Als dem führenden Ilott beim Reifenwechsel der Motor abstarb und gestartet werden musste, übernahm Schumacher die Führung. Das war Glück und doch auch das Ergebnis der Beharrlichkeit: „Man muss immer da sein, wenn sich die Gelegenheit bietet“, hatte sein Vater früher sinngemäß gesagt.

Stotterstart in die Saison

Zu Beginn der Saison blieben die erwarteten Ergebnisse noch aus. Aber inzwischen gelangen Schumacher sieben Podestplätze. Am Sonntag verlor er zunächst die Aussicht auf Rang drei beim Sprintrennen nach einem Ausflug in den Notausgang der ersten Schikane unter großem Druck eines Verfolgers. Durch die Disqualifikation des vermeintlichen Siegers Dan Ticktum rückte Schumacher nach Rennende doch noch auf Platz drei. In jedem Fall belegt sind die Fähigkeiten des einzigen Deutschen im Fahrerfeld: Schumacher macht in der Regel mehr aus seinen Startplätzen. Am Sonntag schoss er als Sieger des Samstags aus der vierten Reihe (Achter) nach vorne.

Die hinteren Startplätze in den Hauptrennen deuten andererseits auf eine Schwäche im Qualifikationstraining hin. Was, wenn er auch im Startplatzrennen zulegt? Denn Schumacher kann nicht nur erfolgreich auf der letzten Rille überholen, wie er es in der vorletzten Runde zeigte. Auch die Verteidigung scheint ihm, ganz wie dem Alten, leichtzufallen. Den drängelnden Hintermann hielt Schumacher geschickt auf Abstand. Er scheint dem Druck gewachsen. Der Auftritt in Monza – nach einem Trainingsunfall am Freitag – könnte sehr wertvoll werden. Der erste, nicht nur von ihm erwartete Sieg, der Sprung in die Gruppe der erstbesten Titel-Kandidaten, rührte den jungen Schumacher: „Wahnsinn, Wahnsinn.“ Im Funk des Teams hörte es sich so an, als bewegte ihn im Autodromo Nazionale nicht nur der Moment, im Namen Ferraris und im Auto des italienischen Prema-Teams zu gewinnen. „Das ist eine Ehre für mich.“

Mehr zum Thema 1/

Ein Schumacher in Monza ergriffen? Das gab es schon mal, im Jahr 2000, wenn auch auf anderer Ebene. Michael hatte im Ferrari den Grand Prix gewonnen, den er gewinnen musste, um im WM-Kampf gegen Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) im Rennen bleiben zu können. Während der Pressekonferenz kamen ihm die Tränen. „Die Nachricht, dass ich Ayrtons (Ayrton Senna) Anzahl an Siegen egalisiert hatte, brachte das Fass dann zum überlaufen“, erzählte er später: „Für mich war er immer der Beste. Ich habe mich nie auf eine Stufe mit ihm gestellt. Und auf einmal war da dieser Beleg.“ Es folgte der erste WM-Titel mit Ferrari nach einer harten Zeit, fünf in Serie. Monza war die Wende in der Ära Schumacher.