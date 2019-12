Denk ich an Sport (28) : „Die Seele mit dem Körper ausdrücken“

John Neumeier, 80, Ehrenbürger von Hamburg, ist in Milwaukee in den Vereinigten Staaten geboren, wo er ersten Ballettunterricht nahm. Es folgten Lehrjahre in Kopenhagen und an der Royal Ballet School in London. 1963 holte ihn John Cranko zum Stuttgarter Ballett, wo er bis 1969 als Tänzer wirkte und erste eigene Choreographien schuf. Nach einer Station als Ballettdirektor in Frankfurt übernahm er 1973 die Leitung des Hamburg Ballett an der Hamburgischen Staatsoper, die er bis heute innehat. Gastchoreographien in aller Welt und eine Vielzahl von Auszeichnungen verdeutlichen die Bedeutung Neumeiers für den Tanz und das Ballett. 1978 gründete er die Hamburger Ballettschule, deren Direktor er ebenfalls ist. Sein Beitrag zur Serie „Denk ich an Sport“ wurde aufgezeichnet von F.A.Z.-Sportredakteur Michael Eder.

Denk ich an Sport, denk ich in zwei Richtungen. Daran, dass ich besonders unbegabt war als Sportler. Vor allem Ballsportarten waren für mich ein Albtraum in der Schulzeit. Wenn man unbegabt ist, dann ist Sport auch eine Erniedrigung, denn niemand wollte mich in seinem Team haben. Aber es waren nicht nur die Ballsportarten. Es war das ganze Sporttraining. Nur das Laufen hat mir Spaß gemacht. Das zweite ist, dass ich mich frage, warum der Sport für mich keine Bedeutung hat. Ich folge weder Fußball noch Baseball noch irgendeinem anderen Sport. Am ehesten noch Schwimmen oder Reiten, weil da die Bewegung an sich eine ästhetische Schönheit hat. Das Rhythmusgefühl beim Schwimmen finde ich faszinierend. Und ein Pferd ist einfach ein wunderschönes Objekt in Bewegung. Ich reite nicht, aber ich würde es gern machen, doch dazu ist es zu spät.