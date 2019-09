Drei Jahre Brexit-Chaos : Höchste Zeit aufzuwachen

Brexit-Befürworterinnen am Donnerstag vor dem britischen Parlament in London Bild: AFP

Der Brexit droht zur unendlichen Geschichte zu werden. Aber anders als in der phantastischen Erzählung Michael Endes ist der Weg von Briten und Nordiren aus der Europäischen Union kein märchenhaftes Abenteuer, obschon dessen Protagonisten die Leute das glauben machen woll(t)en, sondern ein politischer Albtraum, der nicht vergeht. Das Land ist gespalten, die Politik paralysiert, der Schaden beträchtlich.

Zwei konservative Premierminister liegen am politischen Straßenrand: David Cameron, der das Referendum ansetzte und zurücktrat, weil es anders ausging als erhofft; Theresa May, die sich zunächst in Widersprüche verfing, dann für ihr Austrittsabkommen mit der EU keine Mehrheit fand und den Rückhalt in den eigenen Reihen verlor. Jetzt erlebt Boris Johnson, seit wenigen Wochen im Amt, wie seine vollmundige Austrittsankündigung in sich zusammenfällt und er ohne Mehrheit dasteht.

Das Parlament hat er in den Zwangsurlaub geschickt, aber die ersten Schlachten hat er verloren: Am 31. Oktober wird das Vereinigte Königreich mutmaßlich nicht aus der EU austreten, jedenfalls nicht ohne Abkommen. Dafür wird es früher oder später Neuwahlen geben. Darauf richtet Johnson seine Energie; die Propagandamaschine läuft schon. Der früh Gescheiterte sucht Mandat und Machterhalt an der Wahlurne.

Johnson wollte die EU zu Änderungen zwingen

Wer einem Verein beitritt, der muss ihn auch wieder verlassen können. Das gilt auch für die EU. Die Mitgliedschaft beruht auf freiwilliger Entscheidung des beitrittswilligen Landes (und auf dem Erfüllen von Voraussetzungen). Sie kann „gekündigt“ werden, so wie es im EU-Vertrag vorgesehen ist. Im Juni 2016 hat eine Mehrheit der Wähler im Vereinigten Königreich für den Austritt gestimmt. Dass er bis heute nicht vollzogen ist und demnächst vermutlich das dritte Mal verschoben werden muss, liegt offensichtlich darin, dass das Abkommen dreimal im Unterhaus gescheitert ist.

Doch es hat noch einen anderen Grund: Wer zur EU gehört, ist Teil eines immer enger werdenden Geflechts wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Beziehungen – je länger die Mitgliedschaft, desto tiefer, breiter und enger die Verflechtung. Der Austrittsvertrag suchte diese Verflechtung so aufzulösen, dass der Austritt einvernehmlich geregelt wird – schließlich wollen beide Seiten auch künftig gute Partner füreinander sein – und für Bürger und Unternehmen im Königreich und in der EU die Trennungskosten möglichst gering bleiben.

Den Vertrag lehnte das Unterhaus ab, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Der Widerstand gegen die Rückfalloption für die irische Grenze, die nur nach der Übergangsfrist zur Geltung gekommen wäre und auch nur dann, wenn bis dahin eine langfristige Regelung nicht zustande gekommen wäre, war nur eines davon.

Johnson wollte die EU zur Änderung des Abkommens zwingen. Seine Behauptung, er sei auf gutem Wege gewesen, hat keine Grundlage; Vorschläge, die den „Backstop“ überflüssig machen sollten, blieben ominös. Die Wahrheit ist: Johnson, der Hasardeur, wollte und will den Austritt ohne Abkommen, weil das so gut zu seinem Gerede von der Befreiung Britanniens aus der Knechtschaft der EU gepasst hätte. Das Parlament hat ihm jetzt in die Speichen gegriffen. Verschiedene Kräfte haben sich endlich zusammengetan, um das Schlimmste zu verhindern. Dass das Parlament zuvor keinen Konsens über das künftige Verhältnis zu „Europa“ finden konnte, steht auf einem anderen Blatt.

Die Einheit des Königreichs ist in Gefahr

Sollte es also bis zum 19. Oktober kein Abkommen geben, ist der Premierminister verpflichtet, in Brüssel eine Verlängerung der Austrittsfrist um drei Monate zu beantragen. Diese Peinlichkeit, an der er selbst schuld ist, würde er sich natürlich gern ersparen; aber der Versuch, schon am 15. Oktober ein neues Parlament wählen zu lassen in der Hoffnung auf eine Mehrheit für die Konservativen, ist als gescheitert zu betrachten. Neuwahlen dürften erst später stattfinden; für die kann sich Johnson allerdings gute Chancen ausrechnen – wenn sich sein autoritäres Gebaren gegenüber konservativen „Rebellen“ nicht rächt.

Die 27 EU-Staaten wiederum werden einem Londoner Begehren, die Austrittsfrist abermals zu verlängern, zustimmen, wenn auch widerwillig. Denn das Interesse, den Austritt so sanft wie möglich zu gestalten, mit einem Abkommen, besteht ja fort. Von diesem Interesse sollten die EU und ihre Mitglieder sich auch bei der Frage leiten lassen, wie viel Flexibilität sie der britischen Seite entgegenbringen können. Sie sollten sich nicht dem Vorwurf aussetzen, sie hätten der Radikalisierung jenseits des Kanals Vorschub geleistet. Dennoch muss die Sache auch aus EU-Sicht bald ein Ende haben.

Drei Jahre Brexit-Chaos haben dem Vereinigten Königreich keine Erlösung gebracht, von welchen realen oder eingebildeten Übeln auch immer. Die langfristigen Folgen sind noch nicht abzuschätzen. Es ist klar, dass die Wähler ranmüssen. Sie müssen entscheiden, wie es mit dem Land weitergehen soll. Aber dann müssen alle, die genug von billigen Angeboten und schneidigen Parolen haben, ihr Wahlrecht auch ausüben. Traumtänzern sollten sie das Königreich, dessen Einheit in Gefahr ist, nicht überlassen. Denn es wird noch gebraucht.