Ein Brite feiert : Ein Brexit-Bier auf den Sieg der Demokratie

Der Tag, an dem Großbritannien die Europäische Union verlassen hat, war für mich ein Anlass zum Feiern. Nach einem Podcast und einer Fernsehdebatte nahm ich am Freitag deshalb zunächst an einer recht vornehmen Feier in einem Londoner Club teil. Für den späteren Abend hatten wir selbst zu einer viel weniger vornehmen Party eingeladen, um den Tag mit Freunden und Unterstützern unserer Website „Briefings for Brexit“ zu begehen. Unsere Gäste stammen aus allen Altersklassen, gehen diversen Berufen nach und vertreten die unterschiedlichsten politischen Überzeugungen, aber für alle gab es ein eigens gebrautes Brexit-Bier.

Was wollte ich feiern? Nicht, dass wir „Europa verlassen“, wie so viele Leute sagen. Ich habe bisher ein sehr „europäisches“ Leben geführt, und das werde ich auch weiterhin tun. Beruflich habe ich europäische Geschichte erforscht und gelehrt. Ich bin mit einer Französin verheiratet. Viele meiner engsten Freunde und Kollegen stammen aus der EU. Allein in den vergangenen Wochen bin ich beruflich oder privat nach Italien, Frankreich und Deutschland gereist. In Paris fühle ich mich eher zu Hause als in London.

Was ich vor allem feiern wollte, ist der Sieg der Demokratie in Großbritannien. Diese Sicht auf den 31. Januar 2020 teilen viele Menschen, die beim Referendum 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt hatten. Lassen Sie mich das erklären.

Ich bin alt genug, um 1975 an der Volksabstimmung über einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft teilgenommen zu haben. Ich stimmte dafür. In den folgenden Jahren beunruhigte mich die Entwicklung der EWG und späteren EU hin zu mehr Zentralismus und weniger Demokratie, und mich schreckten die Desaster der Eurozone. Großbritannien blieb dem gemeinsamen Währungs- wie dem Schengen-Raum fern und war nicht bereit, „mehr Europa“ zu akzeptieren.

Als sich der damalige Premierminister David Cameron in den Jahren 2015 und 2016 anschickte, eine neue Übereinkunft auszuhandeln, rechnete ich fest damit, dass man einen Kompromiss vereinbaren würde, um uns in der EU zu halten. Doch uns wurde kein Kompromiss angeboten. Also trotzten wir der gewaltigen „Remain“-Propagandakampagne von Regierung und Wirtschaft zugunsten eines Verbleibs in der EU und stimmten 2016 mit kleiner, aber hinreichender Mehrheit für „Leave“, den Austritt. Dieses Ergebnis war für meine Begriffe erstrebenswert, ja unausweichlich geworden. Doch es wäre mir nie in den Sinn gekommen, eine Party zu schmeißen, um es zu feiern.

Großbritannien ging nicht in die Knie

Was passierte dann? Im Verlauf der folgenden drei Jahre wurde es immer offensichtlicher, dass ein erheblicher Teil des britischen Establishments – Politiker, Wirtschaftsvertreter, die BBC, Universitätsleitungen oder die Beamtenschaft – alles daransetzte, den Beschluss der Briten zu behindern oder umzukehren. Und das, obwohl beide große Parteien versprochen hatten, das Ergebnis des Referendums zu achten.

Die politische Stimmung wurde immer bitterer. Befürwortern des Austritts wurde allenthalben Ignoranz und Fremdenfeindlichkeit unterstellt. Fälschlich wurde behauptet, dass wegen des Brexits die rassistisch motivierte Gewalt zugenommen habe. Auf der anderen Seite wurden aktive „Remainer“ des Verrats bezichtigt – vor allem solche, die eine Kampagne finanzierten, um das Referendumsergebnis zu kippen, die sich vertraulich mit EU-Politikern trafen oder die auf dem Rechtsweg versuchten, den Brexit zu verzögern.

Viele aus der Mehrheit der Austrittsbefürworter begannen meiner Meinung nach zu Recht zu glauben, dass etlichen Politikern, von denen sie regiert wurden, nicht mehr zu trauen war. Selbst bei zuvor angesehenen Persönlichkeiten wie dem „Speaker“ des Unterhauses oder dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs konnte man sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie den Regeln der Verfassung oder allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehorchen würden.

Deshalb stand nun noch mehr als die EU-Mitgliedschaft auf dem Spiel: War Großbritannien wahrhaftig eine Demokratie und eine unabhängige Nation? Oder durften seine Bürger politische Entscheidungen nur noch vorbehaltlich der Zustimmung einer Elite treffen, deren erste Loyalität der Europäischen Union galt? Würde Großbritannien in die Knie gehen wie Irland, Dänemark, Holland, Frankreich, Griechenland und Italien, wo überall das Volk nach Referenden überstimmt worden war?

Jetzt zählen guter Wille und gesunder Menschenverstand

Bei der Unterhauswahl im vorigen Dezember wurden alle diese Fragen eindeutig beantwortet. Ja, wir sind eine Demokratie. Ja, wir sind unabhängig. Das ist es, was ich am Freitag feiern wollte.

Ist der Brexit selbst ein Grund zum Feiern? Ich denke schon – aber zum gemessenen Feiern. Wenn sich der gute Wille und der gesunde Menschenverstand durchsetzen, könnte der Brexit sowohl Großbritannien als auch der EU zum Vorteil gereichen. Großbritannien könnte seinen wirtschaftlichen und politischen Ehrgeiz umfassender ausleben. Die EU könnte ihren Traum von der „immer engeren Union“ verfolgen, ohne sich dabei vom Vereinigten Königreich stören zu lassen. Als ein patriotischer Brite und guter Europäer wünsche ich beiden alles Gute.

Aus dem Englischen von Andreas Ross.