Zur Wahrheit gehört, dass sie auch etwas über die persön­liche Haltung verrät, wenn sich diese Wahrheit nicht bloß an objektiven Fakten bemessen lässt. Das ist immer wieder ein Problem, und es kann jeden treffen. Horst Hüttel beispielsweise. Der Mann ist Teammanager des Deutschen Skiverbandes für die Nordischen Disziplinen.

Am vergangenen Samstag war er richtig sauer. Was passiert war? Das ZDF hatte pünktlich um 19 Uhr zu den „heute“-Nachrichten geschaltet und die Übertragung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft vom linearen TV in den Livestream umgeleitet. Dort konnten alle, die es interessiert, sehen, wie Andreas Wellinger zu Silber und Karl Geiger zu Bronze sprangen.