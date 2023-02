Einmal ging es noch die paar Kilometer hinüber nach Méribel, zur Siegerehrung am Abend. Ein paar Stunden zuvor hatten nur ein paar Meter entfernt von der großen Bühne, wo bei der alpinen Ski-WM die Besten gekürt wurden, die Gefühle von Lena Dürr verrückt gespielt. Im Zielraum war sie zuerst ernüchtert gewesen, dann überglücklich. Es wurde viel gelacht, aber auch immer wieder geweint, vor Freude, vor Erleichterung, weil sie die von allen – und vor allem auch von ihr selbst – erwartete Medaille im Slalom geholt hatte.

Als dann endlich Bronze um ihren Hals baumelte (und die kanadische Nationalhymne für die Überraschungssiegerin Lau­rence St-Germain gespielt wurde), waren die Emotionen geordnet. Sie konnte den Moment genießen – und erst recht das Bierchen anschließend auf der Terrasse des Schweizer Hauses.

Deutsche Überraschung beim Männer-Slalom

Linus Straßer hätte am nächsten Tag gerne die deutsche WM-Bilanz noch ein bisschen aufpoliert, aber er verpatzte nach einem guten ersten Lauf das Finale und landete auf dem neunten Platz. Für die deutsche Überraschung sorgte beim Männer-Slalom Sebastian Holzmann aus Oberstdorf, der auf Platz fünf landete. Weltmeister wurde der Norweger Henrik Kristoffersen vor A. J. Ginnis, der für Griechenland die erste Medaille bei einer alpinen Ski-WM holte, und Alex Vinatzer aus Italien.

Mit der Goldmedaille von Alexander Schmid und Dürrs Bronze sei „das Soll“ zwar übererfüllt worden, sagte Sportvorstand Wolfgang Maier. Trotzdem habe die WM auch gezeigt, „wo unsere Schwächen und Stärken liegen“. Während in der Abfahrt und im Super-G Nachholbedarf besteht, haben die Deutschen in den technischen Disziplinen in der zweiten Woche bestätigt, dass sie mit Ausnahme des Frauen-Riesenslaloms Akzente setzen konnten.

Dürr war bei ihren siebten Weltmeisterschaft zum ersten Mal „im Wissen an den Start gegangen, dass ich um eine Medaille mitfahren kann“. In vier der vergangenen fünf Slaloms im Weltcup stand sie auf dem Podest und im letzten vor der WM sogar ganz oben. Auch bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr gehörte die 31-Jährige zum Favoritenkreis. Damals vergab sie eine sehr gute Ausgangsposition, fiel im Finaldurchgang von Platz eins auf vier zurück. Dieses Mal war sie Vierte nach dem ersten Lauf – und holte am Ende noch Bronze. „Heute ist der Tag, an dem ich meine Hundertstel von Olympia im vergangenen Jahr zurückbekomme“, sagte sie.

Es hat aber weniger mit Glück zu tun, dass es dieses Mal klappte und vor einem Jahr nicht, sondern vielmehr mit der Entwicklung hin zu jener Athletin, die genau weiß, was zu tun ist, wie es zu tun ist. Sie hat gelernt, für ihr Abschneiden, für ihre Form, ob gut, ob schlecht, nicht andere verantwortlich zu machen, sondern nur sich selbst. „Lena ist nicht nur leistungsmäßig eine Führungsfigur, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her“, sagt Wolfgang Maier, Sportvorstand im Deutschen Skiverband. „Manchmal ist der liebe Gott doch ein deutscher Skifahrer“, frohlockte er nach Dürrs Coup.

Maier hatte lange Jahre damit gehadert, dass Dürr nicht in der Lage war, ihr Potential auszuschöpfen – und ihr es auch irgendwann nicht mehr zugetraut, mit den Besten mithalten zu können. Er steht zu seiner Fehleinschätzung, „ich habe schon viel Buße getan“. Als nach der vergangenen Saison aus dem Mannschaftskreis Klagen über den damaligen Cheftrainer Jürgen Graller kamen, war es Dürr, die die Initiative übernahm, als Sprecherin die Probleme thematisierte und sich nicht hinter einer Entscheidung der Sportführung zu verstecken versuchte. Schließlich trat Graller selbst den Rückzug an, weil er erkennen musste, dass er die Athletinnen mit seiner An­sprache, seinem Führungsstil nicht mehr erreichte.

Dass Dürr sich der Verantwortung stellte, sah Maier auch als Beleg ihres Reifeprozesses. Im Gegenzug wurde der unerfahrene Markus Lenz zum Disziplintrainer befördert. „Ich wusste, die beiden können gut miteinander“, sagte Maier. Natürlich müsse Lenz noch seinen Stil finden, sagt der Sportvorstand, aber im Moment scheint anderes wichtiger zu sein. „Man sieht, dass man etwas bewegen kann, wenn man eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft.“

Dürr vergaß nie in den vergangenen Jahren, und auch nicht am Samstag, ihren Erfolg mit der Mannschaft zu teilen, den Trainern, den Kolleginnen. „Ich muss jetzt erst mal weinen“, sagte Dürr, als während des Interviews hinter ihr Andreas Filser und Jessica Hilzinger auftauchten. Als sie sich in den Armen lagen, kullerten bei allen drei die Tränen. Dürr hat viele Umwege eingeschlagen, aber die, sagt sie, „habe ich in Kauf nehmen müssen, damit ich jetzt hier gelandet bin“.

Die Zeit vor knapp vier Jahren, als sie die Saisonvorbereitung selbst organisieren musste, hat sie geprägt. Maier spricht von einer „absoluten Win-win-Entscheidung“ damals, die den Wendepunkt einleitete. Dürr ist im Reinen mit sich, mit ihrer Karriere: „Es muss alles so sein, wie es ist.“