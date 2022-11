Skisport trotz Klimakrise? : Die Natur ist stärker

Der Winter lässt weiter auf sich warten, auch in der Schweiz, aber es wird kälter. Immerhin. „Kommende Woche sollte man beschneien können“, prognostiziert Franz Julen für die tieferen Regionen des Zweiländer-Skigebiets von Zermatt und Cervinia. Was aber nichts daran ändert, dass die mit großem Aufwand geplanten Weltcup-Abfahrten für Männer und Frauen (wie am vergangenen) auch am kommenden Wochenende den frühlingshaften Temperaturen zum Opfer fallen.

„Man kann die Klimaerwärmung nicht verleugnen“, bekennt Julen, Organisations-Chef der nach Eigenwerbung „innovativen und einzigartigen“ Rennen, die im Gletscherbereich in der Schweiz starten und in Italien enden sollten, die aber nicht gefahren werden konnten, weil es am Wichtigsten fehlte, dem Schnee, zumindest auf den untersten Rennabschnitten. Aufgeben kommt für den 64-Jährigen aber nicht in Frage. „Wir glauben an das Event und den Mehrwert für alle Beteiligten. Wir machen weiter.“

Dann eben im nächsten Winter – und wohl eine oder zwei Wochen später im Jahr. Dafür muss aber erst mit dem Ski-Weltverband der Rahmenplan besprochen und neu justiert werden – und auch der Weltcup-Auftakt in Sölden im Kalender nach hinten wandern. Mitte November sollte es besser gehen. Wobei es auch Ende Oktober zumeist möglich war, auf der „Gran Becca“ Ski zu laufen. „Vor zwei Jahren bin ich genau zu dieser Zeit mit Urs Lehmann auf Skiern bis ins Ziel gefahren“, erinnert Julen an einen Präsentations-Termin der Weltcup-Piste mit dem Präsidenten des Schweizer Skiverbands.

Doch diesen Winter ist vieles, wenn nicht alles anders: Zum Klimawandel kam die Energiekrise. Dazu ist die Wetterlage ungewöhnlich warm – ein Ausreißer oder künftige Regel? Darüber streiten die Geister. Fakt ist, dass der Wintersport allgemein unter strenger Beobachtung steht und der Skirennsport ganz besonders. „Wir nehmen das sportlich“, meint Julen, hält die Kritik an den Zermatt-Rennen aber für „überzogen“ und „nicht in allen Punkten gerechtfertigt“. Zwei Drittel der Strecke und die Schneedepots bestünden aus Naturschnee, kein einziger Baum wurde gefällt, bestehende Pisten genutzt. Die Nachhaltigkeits-Diskussion nimmt der frühere Intersport-Manager „wirklich ernst“, aber nicht allen ab, die sich in deren Namen zu Wort melden: „Die dürften dann auch nicht in Peking starten und in Südamerika trainieren“, sagt er an die Adresse einiger Aktiver und Ehemaliger.

Julen hat in den 1980er-Jahren seinen Bruder Max als Rennbetreuer durch den Weltcup begleitet – bis zu Olympia-Gold in Sarajevo. Er ist der Szene tief verbunden und bekennt, dass „jedes Rennen Angriffsfläche“ biete: „Dazu muss man stehen“. Doch wer den Skisport generell in Frage stelle, begehe seines Erachtens einen Denkfehler. Denn Nachhaltigkeit umfasse auch wirtschaftliche und soziale Zukunftsfähigkeit: „Den jungen Leuten eine Vision und Einkommens-Chancen bieten, damit sie die Täler und Bergwelten nicht verlassen“, so definiert er das.

Valentin Stauch, Vorstand des Schweizer Seilbahnverbands, hat jüngst bei einem Wintersport-Gipfel in Berchtesgaden vorgerechnet, dass der Betrieb aller Bergbahnen inklusive Beschneiung gerade mal 0,3 Prozent des Gesamtstromverbrauchs der Schweiz ausmachten. Demgegenüber stehe eine Wertschöpfung von sechs Milliarden Schweizer Franken durch den Skitourismus, erklärt Julen. Das alles aufzugeben sei nicht verhältnismäßig. Wobei auch er für diesen Herbst einräumt: „Die Natur war stärker, das muss man respektieren.“