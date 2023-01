Deutsche Skifahrerinnen : Ein Slalom-Team mit Zukunft

Aktualisiert am

Mit Platz drei besiegt Lena Dürr den Fluch der zweiten Slalom-Durchgänge. Führt sie die deutschen Ski-Frauen in eine neue Erfolgsära? ihr Trainer vergleicht sie mit einer ganz Großen.

Lena Dürr musste ihre Freude teilen. Mit jedem, der ihr über den Weg lief an diesem Abend in Flachau. Jeder Trainer, jeder Betreuer, jede Mannschaftskollegin und auch die eine oder andere Konkurrentin wurden geherzt und gedrückt.

Während Petra Vlhová aus der Slowakei nach ihrem ersten Sieg in dieser Saison eher still genoss, in sich gekehrt war und auch ein paar Tränchen verdrückte, feierte die 31 Jahre alte Skirennläuferin vom SV Germering den dritten Platz beim Weltcup-Slalom im Salzburger Land ausgelassen, ja fast übermütig.