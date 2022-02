Eric Frenzel nach Olympia-Lauf : „So ausgepowert war ich in meinem Leben noch nicht“

Die bevorstehende Abreise ist für Eric Frenzel der versöhnliche Schlusspunkt hinter zwei aufregenden Wochen in China. Die Vorfreude sei „sehr groß“, sagte der Kombinierer, der mit dem Team die Silbermedaille gewann, er sehne sich danach, „endlich nach Hause kommen zu können, die Familie wieder in den Armen zu haben und zu wissen, es ist jetzt alles abgehakt“.

Einen Tag nach seinem Zusammenbruch in der Staffel präsentierte er sich am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz des Deutschen Olympischen Sportbundes in Zhangjiakou wohlauf: „Es geht mir gut. Es war einfach in dem Moment die enorme Erschöpfung und das viele Laktat, was mich niedergerungen hat", sagte der 33-Jährige.

Weil neben dem völlig entkräftet im Schnee liegenden Frenzel ein roter Fleck am Boden zu sehen gewesen war, kam zunächst die Spekulation auf, er könne Blut gespuckt haben. Dem widersprach der dreimalige Olympiasieger: „Ich habe das Bild inzwischen auch gesehen. Nach nur ein, zwei Sekunden kann man schnell diese Schlussfolgerung ziehen. Aber es war kein Blut, sondern eine der Markierungen für den Wechselbereich."

Der erst drei Tage zuvor aus der Corona-Quarantäne entlassene Frenzel war auf dem dritten Teilstück körperlich eingebrochen und hatte nach dem Gewinn der Silbermedaille mit den Kollegen Vinzenz Geiger, Manuel Faißt und Julian Schmid auch bei der Siegerehrung auf dem Podest gefehlt. „Ich glaube, so ausgepowert im Ziel war ich in meinem Leben bisher noch nicht – und das will schon was sagen, bei der Zeit, die ich die Sportart schon betreibe.“

Frenzel bestätigte, dass es sich bei der Teilnahme in Peking „höchstwahrscheinlich“ um seine letzten Olympischen Spiele handelte. „Ich glaube nicht, dass ich in vier Jahren nochmal an den Start gegen werde als aktiver Sportler.“ Er gewann bei Olympia sieben Medaillen und wurde dreimal Olympiasieger.

Über seinen weiteren Karriereverlauf wolle er aber erst nach Saisonende entscheiden. An diesem Samstag geht es mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland, nach ein paar Tagen des Ausruhens steht dann bereits der nächste Weltcup im finnischen Lahti auf dem Programm. „Wenn das Ganze abgehakt ist, finde ich sicher den Moment, mir Gedanken darüber zu machen“, sagte Frenzel.