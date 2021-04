Weltumseglerin Autissier : „Man kämpft mit der Natur, nicht gegen sie“

Aktualisiert am

Sie war die erste Frau, die allein die Welt umsegelte: Isabelle Autissier spricht im Interview über die Macht des Meeres, den Blick in den Tod und den großen Fehler der Menschen.

Frau Autissier, Sie sind 1991 als erste Frau einhand um die Welt gesegelt, wie kam es dazu?

Das ist ganz einfach, weil ich davon geträumt habe. Ich bin in einem Vorort von Paris aufgewachsen. Im Sommer fuhr meine Familie zum Segeln in die Bretagne, schon als Kind bin ich dort mit dem Schlauchboot raus. Das Meer hat mich schon fasziniert, als ich sechs oder sieben Jahre alt war. Also wollte ich unbedingt einen Beruf haben, der damit etwas zu tun hat, und wurde Ingenieurin für Meereswissenschaften.