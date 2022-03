Big-Wave-Surfen in Nazaré : Der Wallfahrtsort des Staunens

Nazaré war ein verschlafenes ­Fischerstädtchen an Portugals Küste – bis die Big-Wave-Surfer kamen und in den Wellen Geschichte schrieben. In der Hauptrolle ist ein Deutscher. Und er hat große Pläne.

„Manchmal“, sagt Pedro Pisco, „liegen große Dinge direkt vor unseren Augen. Aber wir sehen sie nicht.“ So war das auch in Piscos Heimat Nazaré, einem kleinen Fischerort an der portugiesischen Küste. Das Große, das dort keiner sah, war an manchen Tagen so groß, so gewaltig, dass man es eigentlich nicht übersehen konnte: eine Naturgewalt von biblischer Größe an einem kleinen Strandabschnitt hinter einer 50 Meter hohen Klippe. Dort bogen sich an manchen Tagen dreißig Meter hohe Wellentürme auf, die nicht weit vom Strand entfernt explodierten und das Meer in ein rauschendes Chaos aus Gischt und Schaum verwandelten. Keiner ist dort hingegangen aus dem Fischerort. Was sollten sie auch dort?

Die Wellen hätten die Boote zerschlagen und die Trümmer an den Strand und die Klippen geworfen. Die Fischer hatten genug zu tun, ihre Boote am freundlicheren, aber immer noch gefährlichen Strand auf der anderen Seite der Klippe in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Über Jahrhunderte ließen sie ihre Boote dort mit der Brandung ins Meer treiben. Ochsengespanne zogen sie zurück auf den Sand. Viele Fischer starben in Wellen und kenterten in ihren Booten. Erst vor vierzig Jahren wurde ein Hafen gebaut, der ihnen Schutz bot.