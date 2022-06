Halmich in Hall of Fame

Halmich in Hall of Fame :

Halmich in Hall of Fame : Sich Durch-Durch-Durchbeißen

Den entscheidenden Anruf hatte Regina Halmich zunächst gar nicht annehmen wollen. Sie sah im Dezember eine Nummer aus den USA auf dem Display ihres Smartphones und entschied fürs Erste, nicht darauf zu reagieren, „ich kenne ja niemand dort“. Erst der Hinweis eines deutschen Sportjournalisten, der inzwischen bemüht wurde, stimmte sie schließlich um. So konnte ihr Ed Brophy, Gründer und Leiter der Boxing Hall of Fame in Canastota, ein auf der halben Welt verbreitetes Wort zurufen: „Congratulations!“

Dahinter steckt eine besondere Ehrung, die sich Deutschlands erste und dauerhafteste Profibox-Weltmeisterin zum Wochenende vor Ort abholen durfte. Fünfzehn Jahre nach ihrem Abschied vom Ring ist sie von einer Jury, die aus zahlreichen Boxjournalisten und -historikern besteht, zur Aufnahme in die Ruhmeshalle ihres Sports ausgesucht worden.

Diese Wahl bedeutet schließlich nicht nur „eine unfassbare Ehre“, wie die 45-Jährige versichert, sondern in der Regel auch eine Einladung auf Kosten des Hauses. Also ist Halmich vergangene Woche für das sogenannte „Induction Weekend“ in Begleitung ihrer Managerin in das 4600-Seelen-Dorf im Norden des Staates New York gereist, das mit Carmen Basilio und Billy Backus mal zwei berühmte Champions stellte.

Zusammen mit modernen Legenden wie Bernard Hopkins und Floyd Mayweather Jr. sowie neu Ernannten aus anderen Bereichen des Box-Business durchlief sie das volle, von einer illustren Gemeinde aus Insidern und Fans aufgesogene Programm.

Autokorso im Cabrio

Das steigert sich alljährlich von einem offiziellen Bankett über die Zeremonie im Event-Pavillon der Ruhmeshalle bis zum Autokorso am Sonntag, wenn alle frisch Gekürten in offenen Cabrios durch das aufgedrehte Dorf im Zentrum der Zwiebelzucht paradieren. Das schwillt an diesen besonderen Tagen auf das Fünffache der normalen Population an.

Eine pathetische Art und Weise, Anerkennung für herausragende Aktive und Funktionsträger zu zelebrieren? Vielleicht auch das. Aber Pathos und nicht zu wenig Glamour gehört in der flamboyanten Kultur dieses eigenartigen Showsports seit je dazu, und Regina Halmich haben die bunten Tage an der Ostküste der USA offenbar gutgetan. „Hier ist eine Wertschätzung für unseren Sport zu spüren, wie es sie nirgendwo in Europa gibt“, resümiert die frisch Geehrte am Telefon.

Vor Ort habe sie doch in jeder Minute gemerkt, dass die Euphorie um den Faustkampf tatsächlich „ein unglaubliches Heldentum“ hervorbringe. Dieser Kult bezieht neben vielen Männern erst seit einigen Jahren auch Vorreiterinnen wie sie und die Amerikanerin Holly Holm ein. Beide wurden mit der obligaten Plakette und einer Kurzbio im Museum sowie einem goldenen Ring für ihre Verdienste um das Frauenboxen gewürdigt.

Wladimir Klitschko meldet sich per Video

Die notorische Weltmeisterin im Fliegengewicht (1995 bis 2007) aus Karlsruhe war schon bei der Ankunft am Kennedy-Flughafen in New York das erste Mal verblüfft, als sie von amerikanischen Boxfans begrüßt und um Autogramme bedrängt wurde. In Canastota zeigten sich dann auch berühmte Ex-Kollegen wie James Toney oder Andre Ward über ihre denkwürdige Karriere (54 Siege in 56 Kämpfen) bestens orientiert.

Das Aufkommen an berühmten ehemaligen Aktiven war dieses Jahr besonders umfangreich, weil das Team um Brophy auch die wegen Corona verschobenen Ehrungen für 2020 und 2021 nachholte. So trafen hier, gut vier Autostunden nördlich von Manhattan, gleich drei Jahrgänge aufeinander.

Und würde der für 2021 berufene Wladimir Klitschko akut nicht viel dringender in der ukrainischen Heimat gebraucht, wäre auch er angereist, wie er alle Fans in einer über die sozialen Netzwerke verbreiteten Video-Botschaft wissen ließ – verbunden mit einer Kritik am ehemaligen US-Champion Roy Jones Jr., der sich 2015 von Wladimir Putin einen russischen Pass aushändigen ließ und nun den Aggressoren das Wort nachredet.

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt ist Regina Halmich nach Max Schmeling (1992) sowie den Promotern Wilfried Sauerland (2010) und Hans-Peter Kohl (2018) erst die vierte deutsche Person, die Eingang in die 1984 begründete Ruhmeshalle gefunden hat – acht Jahre nach der Aufnahme in die weniger bekannte International Women’s Boxing Hall of Fame im US-Staat Washington.

Der „Ritterschlag“ (Halmich) war Anlass genug, in ihrer Agenda als Motivationscoach, Keynote Speakerin und ehrenamtliche Botschafterin des deutschen Kinderhilfswerks Platz zu reservieren, wie sie gegenüber der F.A.Z. betont: „Er hat mir die letzte Bestätigung gegeben, dass all das Sich-Durchbeißen am Ende einen Sinn gemacht hat.“