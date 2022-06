Leichtathletik-Chef erklärt : „Wer Lust drauf hat, kann die fünf Kilometer schaffen“

Herr Gonschinska, die Finals am Wochenende in Berlin mit der deutschen Meisterschaft im Olympiastadion sind Auftakt einer Leichtathletik-Saison mit zwei internationalen Höhepunkten: den Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon und den Europameisterschaften in München. Herausforderung oder Chance?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Drei solche Topevents in dichter Folge sind eine Chance im Sinne der öffentlichen Wahrnehmung. Sie ergänzen sich und bauen aufeinander auf. Für die Athleten und das Trainer- und Kompetenzteam ist dies eine Herausforderung. Es gilt, das Zeit-, Klima- und das Regenerations-Management optimal zu gestalten. Wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen Gelegenheit zur Identifikation bieten und die Vielfalt der Leichtathletik darstellen und erlebbar machen.