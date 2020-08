Leichtathletik-Star : Die besondere Saison der Malaika Mihambo

Mit zwei Sprints ist die Weitsprung-Weltmeisterin in die Saison eingestiegen. In Weinheim, um die Ecke von ihrem Heimatort Oftersheim bei Heidelberg, erfreute Malaika Mihambo am Samstag etwa 250 Zuschauer auf der Tribüne des Sepp-Herberger-Stadions mit einem Sieg im Vorlauf in 11,47 Sekunden und einem Finale, in dem sie zunächst gleichauf mit der Siegerin Rebekka Haase blieb (11,33), auf den letzten Metern aber deutlich zurückfiel und sich mit einer Zeit von 11,50 zufriedengab.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Mehr geht derzeit nicht. „Ich habe gemerkt, im Finale lief es besser, aber ich konnte es hintenraus nicht so ganz stehen“, sagte sie, deren Bestzeit bei 11,21 steht. „Ich bin erst seit zwei Monaten wieder im Training. Ich habe ein bisschen länger pausieren müssen. Dann noch die vielen Veränderungen, die es außenrum gab. Dafür war das heute super.“